Puebla sub 20 la promesa de este semestre

Foto: Rodrigo Peña VAVEL

Mientras el club Puebla está invadido de malos resultados, malos decisiones y desesperación en todo el plantel, los jóvenes de la sub 20 dan la cara y demuestran a los grandes que se pueden hacer las cosas bien.

El equipo de Puebla sub 20 ha tenido una participación muy buena dentro de la liga de la misma categoría logrando sumar 25 puntos a lo largo del torneo, de esta manera teniendo un lugar en zona de liguilla.

De 16 juegos disputados hasta al momento y solo teniendo en puerta el encuentro ante Pumas sub 20 los jóvenes de Puebla llegan con 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Con un funcionamiento bueno durante el torneo ha recibido 20 goles y marcando la misma cantidad, el equipo muestra buenas cualidades para poder resaltar en liguilla.

Ricardo Carbajal Oteo es el director técnico de este equipo, junto con Darío Hernández y Juan Baltazar preparador físico y doctor respectivamente han hecho de este equipo una promesa a considerar y un fuerte contendiente por el título.

A pesar de que no existe un goleador nato en el equipo el funcionamiento en el ataque de Puebla sub 20 es efectivo, como local los jóvenes no conocen la derrota 5 victorias y 3 empates, 12 goles a favor por solo 4 en contra son los numero en casa, mientras como visitante si bien no han conseguido los mejores números cuentan con 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas 8 goles a favor por 16 en contra.

Puebla enfrentara a Pumas en el estadio olímpico universitario a las 9:00 horas en lo que es el cierre de torneo para ambas escuadras, es indispensable que los jóvenes saquen la victoria para poder asegurar su lugar en liguilla, ya que el empate no le asegura la calificación pues 4 equipos debajo de él tienen 24 puntos y con una combinación de resultados podrían dejar fuera a la escuadra enfranjada.

Esperemos que en algún momento a estas jóvenes promesas puedan ser consideradas en el equipo mayor.