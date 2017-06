Los refuerzos del Club Puebla para el Apertura 2017

Google Plus

(Foto: VAVEL)

La versión 2017 del Draft de la Liga MX estaba por concluir y La Franja no amarraba a nadie nuevo para su andar en el próximo torneo. Pasaban las horas y nada se oficializaba. La liga y sus directivos, por fin, parecían ser tajantes: si los López Chargoy no arreglaban los problemas de sus dos clubes, no podrían participar en el draft.

Y al fin, tras tantos dimes y diretes y tras un día en donde Puebla y Chiapas fueron la comidilla de todos por tan tragicómica situación, la medianoche trajo consigo el anuncio de los refuerzos blanquiazules.

Puebla llegará al Apertura 2017 con la renovación de David Toledo y Fabián Villaseñor. Y a ellos se les agregarán otros siete nombres –también prestados–, siendo la mayoría bien conocidos en el gremio mexicano. Estos son los nuevos elementos del Puebla para el siguiente torneo:

Moisés Muñoz - Portero

Siendo uno de los porteros más mediáticos del fútbol mexicano, el veterano de grandes glorias en América y de reciente descenso en Chiapas, llega a defender el arco poblano. Muñoz, si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es profesionalismo a ultranza. A Puebla bien le hace falta un líder de las condiciones del seleccionado nacional, que pinta como la incorporación más atractiva de los Camoteros para este nuevo torneo.

Erik Pimentel - Defensa

Siendo más bien suplente a lo largo de su trayectoria en América, Erik ‘Puma’ Pimentel llega a Puebla buscando tener esa posibilidad de afianzarse como titular en un equipo de Primera División. La Franja, tras un torneo con una zaga de cero garantías, podría encontrar en el jugador de 27 años una solución a alguna parte de sus problemas a la defensiva.

Hugo Rodríguez - Defensa

El defensa central surgido de la cantera de Atlas arriba a la Angelópolis en un momento bajo de su carrera. Tras un paso regular en Pachuca, Hugo Rodríguez fue traspasado a Morelia y posteriormente a Mineros de Zacatecas donde fue amo y dueño de la zaga. Con la salida de Rober Herrera, ésta podría ser la oportunidad de volver a tener actividad en Liga MX.

Alonso Zamora - Defensa

Siendo propiedad del acaudalado Tigres y teniendo su última experiencia profesional en el Ascenso MX, Alonso ‘Manitas’ Zamora, de 25 años, regresa a Primera con Puebla. El jugador, más allá de su juventud, cuenta con un bagaje extenso que lo ha llevado a jugar con Atlas, Atlante y Chiapas, además del par de clubes previamente mencionados. Será con los Camoteros una buena oportunidad para que el zaguero se logre fincar al fin con alguna institución.

Daniel Guerrero - Mediocampista

Quizá de los jugadores con menos reflector en América, lo cierto es que José Daniel ‘Chepe’ Guerrero tuvo un paso más que respetable en el club azulcrema en donde engrosó su palmarés con dos ligas y dos Concachampions. Tras tres años en Coapa y un previo andar atlantista que le brindó su primer título una década atrás, el mediocampista llegará a Puebla con el fin de ayudar en labores de contención. Un jugador de perfil bajo, pero de muy buenas hechuras en materia de recuperación.

Jesús Alonso Escoboza - Mediocampista

Recién en los inicios de su carrera con Santos, el otrora lateral y ahora más bien volante, deslumbró al fútbol mexicano con su talento e incluso logró algunos llamados a Selección Mexicana previo a Brasil 2014. Ahora, tras pasos no tan firmes con Tijuana y Chiapas, Escoboza llega a Puebla con el fin de retomar el rumbo que se veía tan prometedor con los laguneros y de nuevo mostrar su valía como el aún joven talento mexicano que es.

Jonás Aguirre - Mediocampista

Jonás Aguirre llegará a Puebla tras un discreto paso con Necaxa en donde no logró establecerse como titular. Con menos de 600 minutos de experiencia en la Liga MX, pero más de un lustro de carrera, jugando para su club formativo Rosario Central, el argentino de 25 años tendrá su segunda oportunidad en México. Con La Franja deberá demostrar que es un elemento valioso y no solo una circunstancia más de la benevolente regla 10/8.

Franco Arizala - Delantero

Para finalizar, se dará el regreso de un viejo ‘conocido’ de la afición poblana. Entre lesiones y poca participación, Arizala pasó de noche por la Angelópolis un año atrás. Ahora, tras un torneo muy discreto con Chiapas, el colombiano tendrá su revancha con Puebla y, quizá, su última oportunidad en la Primera División de México.

Puebla parece estar armado para encarar el siguiente torneo. Ahora será cuestión de esperar a que la directiva erradique deudas, pues el club no está excento de una posible suspensión, si es que estos no quedan finiquitados previo al inicio del mismo, el 21 de julio.