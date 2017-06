Pablo Cáceres contento con la pretemporada

Cáceres espera aumentar su aporte durante el Apertura 2017 (Foto: Club Puebla)

Tras la victoria del Puebla ante Alebrijes de Oaxaca en su primer encuentro de pretemporada, el lateral izquierdo camotero, Pablo Cáceres, habló con los medios de comunicación sobre el estado del equipo a menos de un mes del arranque del torneo.

“Contento. Ganamos el primer amistoso que tenemos, nos vamos sintiendo mejor y eso es importante para el grupo”, comentó.

Sobre la adaptación al esquema de Rafael ‘Chiquis’ García, el uruguayo destacó el uso de una línea defensiva con tres centrales, a la cual el grupo se está adaptando.

“Cambiamos a una línea de tres, una línea de cinco por momentos. Creo que el grupo se está afianzando, estamos captando la idea del entrenador y esperamos seguir por ese camino y seguir sumando victorias”.

Cáceres Rodríguez, quien sólo pudo aparecer en las últimas dos jornadas del torneo anterior, agregó que el plantel muestra una evolución y espera mantenerse en la senda ganadora para cumplir los objetivos de la institución.

“El equipo de va de a poco sintiéndose bien, éste es el primer amistoso. Tenemos otro amistoso el sábado y trataremos de seguir por ese camino, el camino de la victoria. (Es importante) ya empezar a sentirse, en lo personal y en lo grupal, ganador y arrancar por ese camino, que necesitamos sumar muchos puntos en este torneo”.

Finalmente, en lo particular, señaló que se siente en condiciones de aportar un buen futbol para ‘La Franja’ y se mostró optimista para el inicio del certamen.

“Vamos arrancando. A medida de que pasen los partidos, vamos a ir evolucionando, pero en lo personal me siento muy bien. No me daría un puntaje, pero sí me siento muy bien, contento, y con confianza para lo que viene del torneo”, concluyó.