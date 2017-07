Christian Marrugo: "Vengo a aportar el máximo"

Luego de varios días en la Angelópolis, este jueves por fin se llevó a cabo la presentación de Christian Marrugo como nuevo refuerzo del Club Puebla. Procedente de Independiente de Medellín, el mediocampista cafetalero reconoció el reto que significa para su carrera el defender los colores de la Franja.

“Me gustó la propuesto del club, se sabe que no venía de un buen torneo pero estos son los retos que uno quiere, no es fácil, pero encontré un grupo de trabajo muy bueno, los compañeros me han tratado de la mejor manera, ahora solamente queda aportar al máximo, dar un buen torneo, sabemos lo que estamos peleando y no podemos regalar nada”.

Para el Clausura 2013, Marrugo llegó al futbol mexicano donde defendió los colores de los Tuzos del Pachuca, sin embargo, solo pudo sumar poco más de 500 minutos. Al siguiente torneo, emigró a Veracruz, donde se afianzó como titular gran parte del torneo, para a la postre regresar a su país, por lo que esta oportunidad representa una revancha para su carrera, así lo confirmó el oriundo de Cartagena.

“Es una revancha, me tocó vivir momentos difíciles cuando estuve en México, por equis o ye motivos no se dio la oportunidad y cuando se dio, los resultados no se dieron y sabemos que cuando eso sucede y uno es extranjero siempre van a venir cambios. Cuando vine hace tres años también tenía experiencia, había estado en eliminatorias, había sido campeón en Colombia, tengo mi nombre allá, ahora es una nueva oportunidad”.

Finalmente, Marrugo Rodríguez externó su compromiso de que junto con sus compañeros, buscarán que el cuadro poblano sea protagonista a lo largo del certamen.

“Es un equipo trabajador, con mucha hambre de salir adelante y eso es lo que me motiva, ayuda para lo que peleamos nosotros. Sé del reto que tengo, queremos mantenernos arriba, dar de qué hablar porque este equipo tiene con qué y mañana es una bonita oportunidad para demostrarlo”, finalizó.