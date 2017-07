Moisés Muñoz, contento por su debut con Puebla

Google Plus

Moisés Muñoz: "Fuimos superiores al rival"

Luego de estar concentrado con la Selección Mexicana en Copa Oro, Moisés Muñoz pudo debutar como arquero de Puebla. Al finalizar el encuentro, hizo un corto análisis sobre lo sucedido frente a Monarcas.

"Oportunidades hubo, tuvimos la pelota y supimos manejarla. Creo que los primeros 15 minutos de partido fueron todos nuestros, fue donde logramos anotar el gol, después hubo un equilibrio por parte de Morelia y los últimos minutos a pesar de que teníamos el manejo del balón vinieron algunas desatenciones nuestras que para culminar el primer tiempo traen un gol en contra lamentable".

El guardameta expresó su sentir tras sus primeros 90 minutos con la playera enfranjada y garantizó que rescatarán lo bueno para repetirlo las próximas jornadas: "Estoy contento, tengo un compromiso muy grande. Es el primer partido apenas y me hubiera encantado arrancar con el pie derecho. Nos quedamos con un punto que es bueno, se sumó, pero en casa debemos hacernos más fuertes en casa, que este estadio sea nuestra fortaleza y vendrán más partidos, es el primero de muchos".

Por otra parte, 'Moy' lamentó la manera en que finalizó la primera mitad, debido al autogol de Brayan Angulo: "Es triste como termina sobre todo por lo que habíamos hecho, en el segundo tiempo salimos con la intención de mejorar, buscar el arco rival y tuvimos varias oportunidades de gol. Lamentablemente no hubo contundencia y eso fue lo que no nos permitió quedarnos con los tres puntos, pero creo que fuimos superiores al rival".

Muñoz finalizó dando su opinión sobre el famoso grito a los porteros que la Federación Mexicana de Futbol ha tratado de eliminar: "Esperemos que tome conciencia la afición y poco a poco se vaya eliminando, obviamente de la noche a la mañana no va a suceder, pero creo firmemente en que vamos a tomar conciencia y va a quedar más en alto la educación de los mexicanos. Sabemos que no es un grito homofóbico, sin embargo para no herir hay que erradicarlo".