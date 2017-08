Moisés Muñoz: "Llegó en muy buen momento esta victoria"

Google Plus

El guardameta ya sumó sus primeros tres puntos con Puebla (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

Puebla ya ganó en este Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX y lo hizo a costa del Rebaño Sagrado en la cancha del Estadio Chivas. Tras el cotejo, el arquero blanquiazul, Moisés Muñoz, habló sobre la importancia del triunfo ante el actual campeón del futbol mexicano.

“Había que ganar a como diera lugar. Era nuestro objetivo y afortunadamente lo pudimos conseguir”, comentó.

El surgido de Monarcas Morelia y ex arquero de América recalcó la importancia de vencer a un equipo de la envergadura del Guadalajara.

“Es importante, siempre, ganarle a un equipo grande y más al actual campeón. La verdad que sí es algo motivante y esto, sin duda alguna, nos va a generar muchísima confianza para los próximos partidos”.

Asimismo, el arquero seleccionado nacional destacó lo hecho por su equipo después de la expulsión sufrida por Jair Pereyra en el primer tiempo del encuentro.

“Con un hombre de más, hicimos lo que teníamos que hacer: tocar la pelota, tratar de que ellos se desgastaran, que se desesperaran y tratar de contragolpear. Creo que tuvimos no tantas opciones como hubiéramos querido, pero finalmente el 1-0 nos da la victoria”.

Además, el cancerbero señaló la oportunidad en la llegada de la victoria al ser una doble jornada.

“Llegó en muy buen momento esta victoria. Ante una jornada doble, después de unos partidos en los cuales, creo, habíamos merecido un poquito más, llega por fin la victoria y esto nos debe catapultar para algo positivo".

“Era importantísimo para nuestra confianza porque, de repente, empiezas a perderla después de hacer buenos partidos y no poder conseguir la victoria, no poder concretar y no poder sumar más puntos. Ahora vamos a casa a enfrentar a León y tratar de conseguir una victoria”, añadió.

La afición presente en el cotejo utilizó el conocido grito hacia el portero visitante y Muñoz se tomó el tiempo para dar a conocer su descontento con dicha práctica.

“Para mí ya pasó de moda. Tal vez llegó un momento, en los inicios, en el que te molestaba, no tanto porque te lo dijeran a ti, sino porque es un ambiente familiar y hay muchos niños; los niños aprenden de los adultos. Era muy lamentable que los padres estuvieran enseñando eso a los niños”.

“Para nosotros, como jugadores, nos da exactamente lo mismo. Es un tema que ya pasó de moda y, como todas las modas, se tiene que ir. Estoy seguro que eventualmente se va ir erradicando este grito hasta desparecer”, concluyó.