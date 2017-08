Las fuerzas básicas de Puebla

Google Plus

Foto: Puebla FC

Puebla cuenta con tres representativos de fuerzas inferiores, sub 20, sub 17 y sub 15, jóvenes que tratan de alzar la mano para obtener una oportunidad en el máximo circuito.

Para la categoría sub 20 los resultados van de regulares a buenos, la escuadra ha ganado 2 encuentros y empatado 2 con un solo descalabro, teniendo 8 puntos de 15 posibles ubicándose en la quinta posición y en zona de calificación; su producción de goles es buena teniendo 6 a favor por 3 en contra y dando una diferencia de 3 anotaciones. El último encuentro disputado fue una dolorosa goleada de 3-0 a favor de Chivas siendo esta la primera derrota hasta el momento para los jóvenes sub 20.

La siguiente categoría de Puebla es la sub 17, el rendimiento de ellos es muy malo, de 5 partidos no han podido ganar ninguno, tienen únicamente 2 goles a favor y 16 en contra, no han podido encontrar el funcionamiento adecuado por lo que se ubican en penúltimo lugar solo por encima de Lobos BUAP; en el último juego Chivas saco ventaja de 4-0.

Los representativos más jóvenes de Puebla son los de la categoría sub 15, aquí a diferencia de las categorías superiores el torneo se divide en dos grupos de nueve equipos, la franja se encuentra en el grupo 1 ubicada en la octava posición, al igual que la categoría sub 17 a estos jóvenes tienen un rendimiento malo, hasta el momento han disputado 4 encuentro y los 4 han sido derrotas, solo han podido marcar un gol en todo el torneo y han recibido 12, Pumas fue el último equipo al que se enfrentaron y fueron derrotados 2-0.

Sin duda alguna la franja como institución tiene sus altibajos, esperemos que estos muchachos puedan tener en algún momento la oportunidad de debutar en primera división.