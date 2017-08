Francisco Acuña: "Es difícil jugar con gente en posiciones improvisadas"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña - VAVEL)

Este miércoles, el Puebla de Rafael García sumó ante León una derrota más en este torneo. Cinco puntos de dieciocho posibles es la cosecha que evidencia carencias tanto individuales como grupales.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista Francisco Acuña atendió a VAVEL México para platicar de la situación tan complicada que vive el conjunto camotero.

"Un panorama bastante difícil. Frustrados porque tuvimos oportunidades y no pudimos concretarlas, otra vez. La afición no se merece que el Puebla esté así; nostros ponemos todo, pero no se han dado los resultados".

"No tenemos delantero; Esparza está jugando en posición improvisada"

La inconsistencia de este Puebla quedó evidenciada en noventa minutos. "No podemos dar un partido como el de Guadalajara y luego dar éste aquí en casa. Estamos muy apenados".

La autocrítica de Acuña expuso que "el gol fue una mala decision de un compañero (Alan Zamora). Ante Xolos y Morelia fueron buenos partidos, pero nos falta concretar", y agregó, "no tenemos delantero, es difícil jugar con gente en posiciones improvisadas; (Gabriel) Esparza no es delantero. Es complicado, pero tenemos que ver la forma de solucionarlo. Entrenar definición y definición hasta que caiga".

Durante el partido de este miércoles, el coloso de Maravillas resonó exigiendo la salida del 'Chiquis' García. No obstante, Acuña explicó que "no creo que la solución sea el cese. El Profe nos da todos los argumentos para que lo hagamos en la cancha, es más parte de los jugadores que no tomamos decisiones correctas. Es triste porque sentimos en la cancha los abucheos, estoy consciente que tienen razón porque quieren ver al equipo ganar, pero les pido de corazón que nos apoyen. Este Puebla somos todos: jugadores, aficionados, directiva, gente de mantenimiento. Queremos mejorar".

Uno de los equipos que históricamente más se tiende a complicar espera el domingo: Toluca. "Ambos estaremos obligados a ganar, debemos saber planearlo y manejarlo. Esperamos volver a tener un buen partido como en la última visita", concluyó.