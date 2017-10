Enrique Meza “No pudimos hacer bien las cosas”

Google Plus

Meza dirigió su primer partido en su nueva casa | Foto: Rodrigo Peña / VAVEL

Puebla sostuvo su primer encuentro dirigidos por Enrique Meza, en contra de Querétaro, duelo que concluyó en un empate 2-2 con sabor a derrota para la escuadra poblana.

“Cuando le meten a uno un gol, los goles cuestan lo mismo, pero tan al final en el tiempo de compensación es doloroso, básicamente volvimos a cometer muchos errores a pesar del gol, después de los dos goles que hicimos siempre dejamos de manejar el balón y el volumen de juego se vuelve “pequeño” y al hacerse “pequeño” el rival recupera y recupera hasta que pasa lo que vimos al final del encuentro.”

El último gol anotado por el equipo de Querétaro derivó de una jugada poco entendible: un tiro libre de frente al marco que defendía el portero Israel Villaseñor donde no colocó una barrera, a lo que el estratega explicó:

“Estaba muy lejos y era muy difícil hacer gol desde ahí, pero nuevamente da la impresión de que nos equivocamos, desde esa zona es muy difícil hacerle gol a un arquero pero le desviaron el tiro perdiendo de vista la pelota, y bueno un gol que fue muy doloroso por todas las circunstancia. Nosotros dejamos de manejar el juego, quisimos empezar a despejar y todos los despejes quedaban por ahí, nunca volvimos a dar 2 o 3 toques, a lo largo del partido hicimos cosas interesantes pero la parte fundamental de todo que era al final dejamos de manejar el juego, pudimos haber jugado con la desesperación del rival pero no, los despejes eran malos y dejamos de tener el balón, entonces se vuelven peligroso el rival porque lo empiezan a pelotearlo a uno y ahí llega la anotación.”

Uno de los cambios que llamó más la atención es el de haber sacado a Pablo González, jugador que estaba haciendo bien las cosas a lo largo del primer tiempo y causo rareza a más de uno.

“Ya el mostraba muestras de cansancio y ya había perdido dos balones, yo sé que él es un hombre joven y había la necesidad de darle cierta frescura, porque yo no estoy casado con ningún jugador yo necesito de la participación colectiva esto es muy importante.”

Enrique Meza resaltó ver al equipo con buenos ojos pero lamentablemente, se siguen cometiendo errores costosos.

“Yo creo que hicimos cosas muy interesantes que a si las vemos a lo largo de los 94 minutos ya no me dejan satisfecho porque esa parte fundamental del volumen de juego no lo pudimos hacer bien y hoy estamos pagando nuevamente un empate con sabor a derrota.”

El próximo encuentro de Puebla es ante Monterrey el próximo miércoles y el profesor espera poder hacer cambios en todos los aspectos.

“Es muy pronto, pero creo que ya van a estar mejor Torres, Toledo, el mismo Guerrero. Yo creo que tengo material humano para echar mano, y tratar de que no juguemos tanto en nuestro propio arco, porque hoy después de nuestro segundo gol empezamos a no poder salir pero no pudimos salir porque intentábamos cosas muy difíciles que son despejes y al despejar se le da la pelota al rival que tiene su potencial".

Paso poco más de un año para que Enrique Meza pudiera regresar a las canchas a dirigir un equipo y su sentir es el más positivo para con Puebla.

“En lo personal yo estoy acostumbrado a este tipo de presión, por supuesto que es mucho el tiempo y los años de estar trabajando trato de manejarme de acuerdo a mi cabeza, que mi cabeza este bien, mi cuerpo está sano, entonces trato de poner todo al servicio del equipo y lo que se dé más trato de inculcárselos, porque hoy volvimos a tener problemas como de los que tenían en el pasado, porque con Rafa García el equipo no jugaba mal, pero cometía muchos errores, hoy no jugamos mal pero cometimos muchos errores.”

Por último, se le cuestionó por qué elegir a Israel Villaseñor y no Moisés Muños como portero titular.

“La semana pasada (Israel Villaseñor) jugo y lo hizo muy bien, Moisés atravesó momentos difíciles cometió algunos errores, pero los dos están en posibilidades de jugar y de jugar bien, la calidad de Moisés es indiscutible por la experiencia te tiene además de ser jugador de selección nacional, entonces se van a disputar el puesto muy bien.”