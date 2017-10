Enrique Meza: "Duele la derrota, pero hemos avanzado"

(Foto: Rodrigo Peña - VAVEL)

La noche de este sábado, en la que la era Enrique Meza cumplió su tercer partido, el conjunto poblano cayó por la mínima diferencia ante Pachuca. El 'Ojitos' Meza compareció ante los medios de comunicación y analizó el partido de manera práctica.

"Pachuca mereció la victoria, pero creo que las mejores las oportunidades de gol fueron nuestras. Esto es de quien hace el gol, no de merecimientos. El hubiera nunca existe. Fue un partido salpicado de algunos errores, pero mi equipo no me disgustó. Jugamos con un equipo que tiene jugadores de peligro en todas las líneas".

Aunque, a su manera de ver el encuentro, fue tanta la insistencia de sus pupilos "que el 'Conejo' fue la figura del partido".

Meza no quiso hacer cuentas de sus partidos, pero dejó en claro que "el equipo ha mejorado y con eso me quedo. Por supuesto que la derrota de hoy es muy dolorosa, pero este equipo ha avanzado. Por supuesto que ese avance tiene que redondear en puntos que hoy no obtuvimos", y agregó, "quedo tranquilo; no me siento como el día del empate con Querétaro".

La autocrítica no pudo faltar en el discurso del entrenador poblano ya que juzgó que hayan jugado demasiado para atrás. "Cuando un equipo juega tanto para atrás, da muchas ventajas. Jugamos así y después le daban la pelota al arquero y la dividía porque no tiene otra cosa que hacer. Y así toma fuerza un equipo como Pachuca. Aunque es peligroso salir por en medio, las veces que lo intentaron lo hicieron bastante bien. Quedo inconforme porque no solamente no fuimos efectivos sino jugamos con mucho respeto".