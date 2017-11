Entrevista. Cristian Campestrini: "Deseo volver al Puebla"

(Foto: VAVEL | Emmanuel Marez)

Uno de los últimos ídolos del Club Puebla y actual guardameta de Chacarita Juniors, Cristian Campestrini, platicó la noche de este jueves en el programa "Al Otro Lado de la Franja" acerca de sus deseos por volver a portar los colores del cuadro camotero.

Campestrini arrancó la entrevista mencionando el contacto que ya tuvo con la directiva poblana encabezada por Ángel 'Rambo' Sosa, quien se encuentra a cargo del área deportiva del Club Puebla.

"Yo busqué comunicación con alguna de las personas que están a cargo de la institución, pude conseguir el teléfono del señor Sosa, a quien le escribí y le manifesté mi deseo de volver a ser parte de la institución, poder regresar en busca de una sana revancha. Él con mucho respeto y profesionalismo me escuchó, me dio su opinión y estoy muy agradecido con él por tener esa comunicación conmigo y escucharme".

"Que sepan que estoy listo y si quieren contar conmigo solamente me tienen que decir". En su último torneo con Puebla, Campestrini no pudo tener minutos en los encuentros finales, situación que lamentó por no poderse despedir de la afición como hubiese querido.

"Después de la desgracia que me pasó con Chivas, no tuve la posibilidad de atajar en los últimos tres partidos, pude jugar con la Sub-20 pero no me pude despedir de la afición como quería. Después de dos años y salir de esa manera no me lo esperaba, terminaba contrato y no pude ser negociado en el draft, yo había manifestado que me quería quedar, no se pudo dar".

Además, Cristian recordó gratamente los logros y momentos importantes que vivió con el cuadro enfranjado.

"Fueron dos años muy lindos en todos los aspectos, fuimos campeones de Copa, volvimos a entrar a Liguilla después de muchos años, jugamos Libertadores por primera vez en la historia de la institución e irme de esa forma no fue lo más agradable, por eso uno busca esa revancha".

Finalmente, el cancerbero argentino aprovechó para externar su agradecimiento a la afición que siempre le demostró su cariño y apoyo.

"Con la afición solo tengo palabras de agradecimiento y si ellos manifiestan un cariño es porque uno se entregó de la mejor manera, yo en ningún momento negocié una entrega dentro del terreno de juego, con errores y virtudes yo me entregué al máximo. Se ha hablado de más, se me ha juzgado de más", finalizó.