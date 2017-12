Carlos Cáceda, descartado para llegar al Puebla

(Fotomontaje: VAVEL)

A pesar de los rumores que colocan al peruano Carlos Cáceda, la portería del Club Puebla sigue en búsqueda de un nuevo cancerbero.

Desde hace días, en los medios más importantes de Perú comenzó a trascender la información de que el portero del Club Universitario Deportes y seleccionado nacional Carlos Cáceda había firmado con el conjunto camotero. Incluso, se mencionó que se incorporaría al plantel después de año nuevo. Dicha información fue retomada por medios mexicanos.

No obstante, el representante de Cáceda, Cristian Logrotta, negó rotundamente este martes a VAVEL México que su jugador tenga destino rumbo a Puebla. "Esta noticia (publicada en medios peruanos) me tomó de sorpresa. Yo no estoy informado de nada. Por mí no ha pasado ningún contrato", declaró el agente a este periódico digital.

Sigue la búsqueda

Tras el descarte de Cáceda, la directiva del Club Puebla sigue en búsqueda del portero que pueda competir y ganarle el puesto a un alicaído Muñoz.

Actualmente, la plantilla de cancerberos estaría conformada por el propio Moisés Muñoz, Iván Rodríguez y Tirso Trueba.