'Paco' Acuña se siente muy poblano

Acuña completó el partido ante Tigres con una destacada actuación (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

En el partido inaugural del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX, en contra de todos los pronósticos, el Puebla le abolló la corona al campeón, Tigres, al derrotarlo por marcador de 2-1 en la cancha del Cuauhtémoc.

Después del partido, la figura del partido, Francisco Acuña, habló para los micrófonos de VAVEL México para dar sus impresiones de este inicio de torneo para la escuadra camotera. “Todos los jugadores hicimos un gran trabajo. Contuvimos muy bien a un gran equipo y aprovechamos las oportunidades que tuvimos y feliz por los tres puntos; creo que es bueno para el equipo. La defensa hizo un gran trabajo: no es cualquier cosa defender el marco contra jugadores de esa talla”, señaló.

Pese a ser una victoria importante, el jugador mexicano externó la necesidad de ir cotejo a cotejo para alcanzar los objetivos de la institución. “Se hizo un buen partido. Me voy contento por eso, pero hay que mejorar. Apenas va comenzando el torneo, tenemos que ir partido a partido. Ahora estamos pensando en Morelia pues es importante sacar puntos por la quema del descenso y para nuestras ilusiones de Liguilla”, agregó.

Acuña, quien con su gol puso cifras definitivas, comentó que la anotación del triunfo lleva una dedicatoria muy especial tras el nacimiento de su hija. “Muy contento. Nació mi niña y se lo quiero dedicar a ella. Me voy muy feliz. Quiero seguir metiendo, aportando para el equipo y que sigan las victorias para el Puebla”.

Además, externó no saber que con esta victoria se rompió una racha de 10 años sin derrotar a Tigres en condición de local, sin embargo, se manifestó satisfecho al haber contribuido a romper esta estadística negativa. “Me acabo de enterar. Me voy más contento por eso. Es bueno empezar con el pie derecho y quitar esas malas rachas que tuvimos. Esperamos seguir así, es partido a partido. Nos ilusionamos por el partido que hicimos, pero está apenas está empezando”, añadió.

Finalmente, comentó que el haberle anotado a su ex equipo fue especial, pero mostró compromiso con su actual escuadra.“ Es un equipo que aprecio mucho porque me debutó y por todo lo que he vivido allí, pero ahorita defiendo al Puebla y me siento muy poblano”, concluyó.