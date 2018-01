Nicolas Vikonis: "Hay que afinar la puntería para ganar el viernes"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña I VAVEL)

El Club Puebla no pudo conseguir su segunda victoria dentro de la Copa MX al empatar sin goles la noche de este martes ante los Alebrijes de Oaxaca, duelo en el cual debutaron los últimos dos refuerzos del cuadro camotero: Matheus Ribeiro y Nicolás Vikonis.

Al finalizar el encuentro, el arquero uruguayo aseguró sentirse contento por su debut en el futbol mexicano: "Bien, muy contento, obviamente los debuts siempre están cargados un poco de ansiedad a pesar de la experiencia que tengas, me sentí muy feliz del recibimiento de la gente y de los compañeros, lamentablemente no alcanzamos la victoria, pero seguimos sumando para meternos en la próxima fase".

"Tenemos grandes jugadores, pero lamentablemente no pudimos convertir el gol"

Nicolás pudo debutar dejando su portería en ceros, un hecho que no es común en arqueros que debutan en el futbol nacional: "El primer gran objetivo de todo arquero es dejar la portería en cero, pero lo más importante es la victoria del equipo que hoy no alcanzamos, yo pensé que en el segundo tiempo cuando teníamos el juego a nuestro favor lo íbamos a ganar, pero no se dio, ahora tenemos que darle vuelta a la página y empezar a pensar en el partido ante Tijuana".

Finalmente, Vikonis Moreau aseguró que el grupo lo ha recibido de buena manera para incorporarse totalmente al plantel: "Bien, Moi, Iván y Tirso me han dado un gran recibimiento, son grandes compañeros, y cuando te estás adaptando, el apoyo de compañeros es muy bueno. Todos los días estoy intentando mejorar para que la adaptación sea más rápido; noto la diferencia del balón, que tiende a ser más liviano que el que se utiliza en Colombia, pero con el paso de los entrenamientos me iré adaptando".