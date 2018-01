Puebla y Alebrijes dividen unidades en la Angelópolis

Google Plus

Regresó la actividad de la Copa MX al Estadio Cuauhtémoc en Puebla, y fue con un partido inédito, Puebla ante Alebrijes de Oaxaca enfrentándose por primera vez en un encuentro oficial, en ocasiones anteriores se desafiaron en duelos amistosos.

Partido de tarjetas, donde ambas escuadras no pudieron obtener la victoria, empatando a cero goles, con este resultado comparten el primer lugar del Grupo 2 en esta competencia.

En una noche fría en Puebla y con muy poca afición del equipo local en la tribuna alentando a la franja, el equipo dirigido por Enrique Meza desde los primeros minutos estuvo buscando el triunfo.

Durante el minuto 39, Rolando González cometió falta contra el atacante juvenil de los camoteros, Pedro Augusto Goulart Da Rosa, lo que le costó tarjeta amarilla a los visitantes, situación que provocó que se calentaran los ánimos y su Director Técnico, Irving Rubirosa, terminase expulsado por los reclamos al cuerpo arbitral

Minutos más tarde el árbitro silbaría el final del primer tiempo, los equipos se fueron al descanso sin goles a favor, pero sí con varias tarjetas.

Para la segunda mitad, bajó la intensidad de ambos equipos; durante los primeros minutos del segundo tiempo se realizaron algunas modificaciones.

En el 55’ Escoboza dejó ir una oportunidad clara de gol para Puebla, lo que hubiera sido el primer gol del encuentro. Casi al final, en el 88’ para ser más exactos, los oaxaqueños estuvieron bastante cerca de hacer el primero, en un remate de cabeza por parte de Daniel Cervantes el cual fue atajado por el arquero del Puebla, Nicolás Vikonis.

Se agregaron únicamente dos minutos al cronómetro en los cuales ninguno de los dos equipos pudo obtener la victoria por ningún lado. Los locales fueron más constantes, no obstante la suerte no estuvo de su lado y el balón no quiso entrar a la portería de la visita.