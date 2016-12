Duplas de compatriotas son una constante en Pumas: ahora Rabello-Castillo

Google Plus

Bryan Rabello y Nicolás Castillo, nuevas incorporaciones de Pumas rumbo al Clausura 2017 (Fotomontaje: Andrés Ocampo)

El día miércoles, el Club Universidad hizo oficial la compra de Nicolás Castillo, delantero centro a préstamo con Universidad Católica y antes propiedad de Brujas de Bélgica, y así se sumaba a su compatriota chileno Bryan Rabello, que llegó a préstamo por un año proveniente de Santos.

Se ha vuelto una práctica común en las últimas temporadas, que los auriazules realicen incorporaciones de al menos dos jugadores del mismo país. En el Clausura 2014, la plantilla que orquestaba José Luis Trejo, sorprendía a los medios al presentar a tres argentinos, uno de probada estirpe como lo era Daniel Ludueña y dos desconocidos para el fútbol mexicano, los casos de Ismael Sosa y Diego Lagos. Desde aquel semestre, los felinos han creído que apostar en dupla es mejor. Hoy en VAVEL realizaremos un recopilado de estos fichajes y analizaremos como resultó la apuesta.

Clausura 2014: Diego Lagos, Ismael Sosa y Daniel Ludueña (Argentina)

Diego Lagos, Ismael Sosa y Daniel Ludueña en un entrenamiento (Foto: Kaiser Sports)

Hace tres años que comenzó esta práctica y tal parece que para fundarla recurrieron al mercado por excelencia del futbol mexicano: Argentina. Del que más se esperaba era de Daniel Ludueña, pues el 'Hachita' ya la rompía en nuestro país con el Pachuca y mostraba un currículum de larga estancia con recorrido en Santos y Tecos, donde fue pieza clave. En un principio se ganó la titularidad, aunque después ya no aguantaba jugar partidos completos y entraba de cambio como revulsivo, tarea que realizaba a la perfección. Estuvo enrolado con los universitarios por cinco temporadas completas, al igual que Sosa.

El 'Chuco' provenía de la Católica, como ahora Castillo, aunque al principio le costó agarrar ritmo la terminó rompiendo. Ismael es el quinto máximo goleador de los felinos en torneos cortos y tras una excelente participación en Libertadores, Tigres se hizo de sus servicios por una buena pasta, alrededor de 7.5 MDD.

En cambio, Lagos fue una enorme decepción. Jugó 20 partidos de Liga en dos torneos, aunque solamente fue titular en 4 y no completó ninguno. Anotó solamente en una ocasión y con ese triste historial fue deportado a su país de regreso.

Clausura 2015: Gerardo Alcoba y Jonathan Ramis (Uruguay)

Gerardo Alcoba y Jonathan Ramis, fichajes de Pumas (Foto: Récord)

Los jugadores uruguayos históricamente se han demostrado por ser muy luchones dentro del terreno del juego, no por nada a su combinado nacional le denominan La Garra Charrúa. Hace un par de años se anunciaba con bombo y platillo los fichajes de Alcoba y Ramis, jugadores que prestaban sus servicios en la Liga Universitaria de Quito. El zaguero solo firmaba un año y a préstamo, mientras que el delantero cuatro y fue compra. Quien iba a decir que la directiva hizo una apuesta equivocada, que debió haber sido al revés.

Gerardo aún se mantiene en el equipo, se ha vuelto líder de la zaga indiscutible y es uno de los principales candidatos a hacerse con la cinta de capitán que dejó vacante Luis Fuentes, aunque hay rumores que lo colocan en América. Una lesión el torneo pasado lo mantuvo al margen la mitad del semestre y le impidió hacer pretemporada, pero no dudamos que para esta temporada retome su nivel.

En contraste Ramis solo permaneció una temporada, en la que actuó en 12 compromisos (ninguno completo) y nunca pudo anotar una diana. Desde hace un año la rompe en Zacatepec y se ha convertido en el "Rey del Ascenso".

Clausura 2016: Luis Quiñones y Francisco Meza (Colombia)

Luis Quiñones y Francisco Meza en su incorporación a Pumas (Foto: 100x100fan)

Los cafetaleros recalaron el Pedregal en 2016, siendo las primeras incorporaciones colombianas de Pumas en su historia. Provenientes de Tigres a préstamo por 6 meses, se apostó por ellos para apuntalar al equipo de cara al magno compromiso que iban a enfrentar en la Libertadores. De Quiñones se dudaba mucho por sus problemas extracancha, pero se hizo de un puesto titular rápido tras ganarle el paso a Fidel Martínez, que había tenido partidos pésimos. Por la banda izquierda fue un auténtico fenómeno, y aún se le extraña. Disputó 14 encuentros y anotó un par de pepinos en Liga, además de otros dos en la competición sudamericana.

Meza, al contrario, traía gran cartel de Santa Fe, era seleccionado nacional, pero en Pumas solo disputó un partido oficial, el de la Jornada 7 ante Santos. Como central el luchar por el puesto titular a Verón y Alcoba era un auténtico martirio y solo veía minutos en la Sub-20, donde trágicamente en un duelo se lesionó de la rodilla y ahí acabó su estancia en Universidad. A la fecha aún no debuta con Tigres.

Apertura 2016: Abraham González y Saúl Berjón (España)

Abraham González y Saúl Berjón en su llegada a México (Foto: Récord)

Como si la profecía se siguiera cumpliendo, uno de los dos ibéricos la rompía y el otro tenía un torneo para el olvido. Tal fue el caso de Abraham González, del que no se tenían buenas referencias de la prensa europea e hinchas del Espanyol de Barcelona, donde portaba el '10' pero no veía tantos minutos. Con Palencia se hizo de la titularidad desde el minuto 1, y logró ser el esqueleto de su plantilla. No le pesó la aclimatación, demostrando sus ganas por romperla en México al correr sin parar, con un desgate tremendo a las 12 del día y con la altitud de la CDMX. Disputó el 95% de los minutos posibles y anotó 4 goles siendo medio de contención.

De Berjón sobra decirlo, fue un auténtico fiasco su estancia en el Pedregal. Proveniente del Eibar, jugó 366 minutos en todo el semestre, ningún partido completo, cero goles en Liga y la directiva no aguantó su poco compromiso con la institución. Boleto de vuelta a España para Saúl, que ahora espera enrolarse con el Real Oviedo de la Segunda División.

Clausura 2017: Nicolás Castillo y Bryan Rabello (Chile)

Nicolás Castillo y Bryan Rabello en el Mundial Sub-20 2013 (Foto: El Dínamo)

Quinta apuesta, ahora será la de chilenos. Históricamente los andinos no han tenido buen rendimiento en el club, salvo el caso de Juan Carlos Vera y Osvaldo Castro 'Pata Bendita'. El último que pisó Ciudad Universitaria fue un martirio, el caso de Vidangossy hace un año. Ahora se incorporan dos elementos que han sido seleccionados nacionales de su país, probados en Europa y que cuentan con cualidades muy interesantes pero realidades muy distintas.

Mientras Nicolás Castillo llega con la etiqueta de romperredes tras conseguir el Bicampeonato de Goleo de la liga chilena con 24 dianas en dos torneos, Bryan Rabello, de posición mediapunta, tuvo un semestre pesadito con los de la Comarca Lagunera, aunque sumó casi 1000 minutos en todo el Apertura 2016.

Esperemos que por el bien de Pumas, ambos compatriotas hagan el click necesario que ya tuvieron en las inferiores del combinado chileno y doten de goles a una afición que ya espera verlos en acción, que cobija pero exige.