Marco Antonio Palacios anunció su retiro como jugador profesional

Marco Palacios posando con una playera de Pumas del 2004 (Foto: Fansports / Twitter)

Tras la negativa por parte de la directiva de Pumas de que su histórico defensor, Marco Antonio Palacios, jugara un torneo más con los felinos y se retirara con el equipo que debutó, fue que el propio Pikolín determinó colgar los botines tras 12 años de carrera, así lo comunicó hoy en una conferencia de prensa en su propio domicilio, donde también mencionó sus intenciones de formarse como director técnico y algún día dirigir al equipo del Pedregal.

Marco Palacios celebrando su gol en la Semifinal ante Puebla (Foto: Mediotiempo)

"Siempre las conferencias de retiro son complicadas. Primero empezaré por lo triste y lo que extrañaré. Voy a extrañar a mis compañeros, al vestidor, los viajes, las concentraciones, las bromas, el estar en un estadio lleno y sentir la adrenalina, esos nervios cuando uno está en el túnel", comenzó mencionando el zaguero.

Confirmó que si bien es su retiro como jugador, no lo es del todo "de las canchas", pues tiene planes de formarse como director técnico en España, donde en enero hará un curso y visitará entrenamientos y a amigos como a Miguel Layún, a quien conoció jugando en el Veracruz.

A Pumas, incluida su afición, le dio un trato muy especial en su charla:

"Tengo que hacer un agradecimiento especial al equipo más importante de mi vida, el que amo, a mi afición puma, con todo respeto la mejor de México. Gracias por los 'Goyas' y apoyarnos en las buenas y malas. La mayor satisfacción que tuve es el día que portando la camiseta del Morelia, llego al estadio de CU y se escuchó el 'venga Palacios' y se me enchinaba la piel".

Marco Palacios en su regreso a CU con Morelia en 2015 (Foto: Dale Pumas)

El Pikolín guarda recuerdos muy especiales de sus entrenadores, pero de uno en especial:

"A mis entrenadores también agradecerles. De todos aprendí pero si tengo que hacer una mención especial al que se fijó en mí cuando estaba en el Ascenso, volteó y no se que me vio, pero me dio oportunidad. A él (Hugo Sánchez) y su auxiliar Sergio Egea que me dijo las cosas claras, me puso a trabajar mucho para que me quedara. Es mi ídolo y me va a faltar tiempo para agradecerle".

El defensor sabe que es un histórico de la institución capitalina, y así lo dejó plasmado:

"Nadie me va a quitar de la historia de Pumas, pues logré en este club cuatro títulos de liga y más cosas importantes. Nadie puede decir que no me partí el alma con esta camiseta. No fui un crack, pero logré demasiado".

Los gemelos Palacios, Marco y Alejandro en 2011 (Foto: Récord)

Palacios no anotó muchos goles en su carrera, pero si algunos muy especiales, los cuales recordó siempre con la simpatía que le caracteriza:

"El de la Sudamericana en 2005 contra Vélez, el de la Semifinal contra Puebla en el Cuauhtémoc, y obviamente muchos me envidian pues ahí demostré mi calidad técnica, el que le hice a Houston Dynamo de 'taconcito'. Ahí los tengo grabados para enseñárselos a mis hijos".

Marco Palacios celebrando su gol ante Vélez Sarsfield en 2005 (Fotomontaje: Andrés Ocampo)

Marco Palacios debutó con Pumas en el Clausura 2004, año donde resultaría bicampeón. En 2007 jugaría un semestre con los citados escualos y volvería a la institución felina, donde conformaría la central junto a otro histórico, el paraguayo Darío Verón, y aportaría a la obtención de un par de campeonatos más, en 2009 y 2011.

En 2015 fue puesto transferible y recaló en Monarcas a préstamo donde jugó un par de temporadas. La escuadra michoacana se convertiría en su último equipo en el fútbol mexicano, pues al regresar con los auriazules tras el término del convenio, el cuerpo técnico encabezado por Francisco Palencia le comunicó que no entraba en planes. Es de esa forma como finaliza este primer capítulo en la vida del Pikolín, su etapa como futbolista profesional.