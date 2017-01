Un Pumas Libertador

(Foto: Diego Farell Avila / VAVEL)

Un año redondo para toda la redacción de Pumas VAVEL, ya que gente ha llegado a esta familia y se ha ido con la intención de alcanzar sus sueños en otros medios deportivos; pero hay un tema que a mí me ha dejado sumamente contento, la participación de Universidad en la Copa Libertadores del 2016, uno de los torneos con mayor auge de este lado del continente.

Desde el sorteo, mi emoción creció cuando supe que Pumas jugaría en el Grupo 7 con: Olímpia de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Emelec de Ecuador, rivales fuertes y sorpresivos para el conjunto felino en este torneo. Además, sabíamos que en la redacción teníamos una difícil tarea bajo el mando de Mariano Sánchez, pero él supo como controlar este torneo contando con un gran equipo conformado por: Diego Farell Ávila, Mario Gómez Aguilar, Obed Ruíz, Alex Resa, etc. Un cuadro decidido a cubrir el torneo internacional de la mejor manera y con la profesionalidad que el público merecía por parte de todo el equipo.

El primer partido del conjunto unamita en este torneo fue contra el Emelec ecuatoriano, donde el conjunto felino se impuso con solidez en casa y demostró ser uno de los equipos a vencer desde el primer partido del certamen sudamericano. En el siguiente encuentro, el conjunto de Guillermo Vázquez superó las expectativas de varios comentaristas y compañeros en el medio, ya que se esperaba que el equipo empatara los encuentros afuera de Ciudad Universitaria. Las cosas no fueron así, y el cuadro azul y oro mantuvo un buen ritmo durante la Fase del Grupos del dicho torneo.

La felicidad fue el vivir la magia de un torneo internacional desde el campo de juego, el ver desde tu lente a los jugadores peleándose por la redonda (aquella que une al mundo como uno solo, quitando los caprichos del hombre y concediendo los deseos de los dioses del Olimpo); ser testigo de uno los goles con mayor rapidez en la historia de Pumas y el apreciar el nivel de juego de los diferentes participantes en el torneo sudamericano.

Las rondas del suspenso

Los Octavos de Final se llenaron de alegría cuando Universidad concretó su pase a la siguiente ronda en casa ante el Deportivo Tachira, equipo que ya había enfrentado en la Fase de Grupos. Obed Ruíz y yo salimos pálidos y con el corazón a mil por hora, ya que el conjunto venezolano estuvo a punto de hacer el tanto de la eliminación para cuadro universitario, pero los jugadores liderados por Ismael Sosa supieron la fórmula para jugar esta ronda y consiguieron su boleto a la siguiente ronda del certamen.

Para los Cuartos de Final, el señor Ruíz y yo nos dirigimos al estadio con la ilusión de poder ver a Pumas conseguir su ticket a la Semifinales y enfrentar a un equipo querido por la Argentina, Boca Júniors, pero también sabíamos que si el conjunto local no ganaba el partido era la eliminación inmediata del torneo. Noventa minutos pasaron corriendo y los tiempos extra ya eran seguros en el campo felino, el corazón se me salía del pecho, los ojos se me llenaron de llanto, la lluvia se hizo presente en un inmueble deslumbrante y mágico para toda la afición unamita.

En las gradas, mis compañeros Marcos Olvera, José Iván Ruíz Trejo y Obed Ruíz estuvieron pasmados cuando los penales llegaron a CU, la sala a donde el conjunto de Independiente del Valle quería llegar. Pikolin no atajaba ninguna blanca, Independiente tenía la mente fría, mi cámara se preparó para grabar los recuerdos, mis compañeros tapándose los ojos en las gradas de prensa y Sosa con el aliento de una afición tomó el esférico, la puso en el área chica y con un grito de furia, se decidió a cobrar una pena que terminó por ser desviada por el arquero visitante. Algo difícil de describir, volteaba a ver a la gente llorando por la derrota de su Pumas, mientras que los ecuatorianos saltaron como si hubieran ganado una Copa del Mundo.

Me aproximé a la sala de prensa y volví a ver la cara de llanto por parte de mis compañeros, los televisoras no podían creer lo que había sucedido adentro del campo de juego, los técnicos comenzaron a salir y los reporteros mexicanos seguíamos petrificados por lo sucedido en la ronda de penales. Memo Vázquez supo bien a lo que se arriesgo al perder este encuentro, el nuevo Presidente del Patronato, Rodrigo Ares de Parga, le pidió al equipo la Copa Libertadores, pero ellos nos respondieron al cometido y Vázquez terminó por irse de la institución.

¿Regresará Pumas a una Libertadores?

La pregunta que yo me hice al momento de ver que los equipos mexicanos ya no iban a participar en la Copa Libertadores, esto por el cambio del formato hecho por la gente de la Conmebol, algo que a los directivos de la Liga MX no les agradó y terminaron por irse del torneo sudamericano con mayor auge de este lado del continente. Por eso, tuve la suerte de cubrir la última edición con cuadros mexicanos. Un certamen que hizo llorar de felicidad a unos y de tristeza a otros, llenó de fútbol los hogares de muchas personas en el mundo y me sacó una sonrisa en el alma con cada gol hecho por Universidad y todos los equipos mexicanos que participaron en esta edición.

Un momento de llanto para mi corazón, pero la satisfacción invadió mi ser por recordar la última participación de equipos mexicanos en este torneo. Pumas alzó los brazos al cielo y con la voz en el pecho grito "México, Pumas, Universidad" palabras que venían desde el alma de toda una afición.

Hoy como jefe de redacción, siento felicidad de contar con un equipo preparado y con gente dispuesta a cumplir con su trabajo, pero ante todo un equipo capaz de hacer brillar al público con las notas y videos acerca del equipo de sus amores, Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.