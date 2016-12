Nicolás Castillo: "Vengo a salir campeón"

Nicolás Castillo en su llegada a México, recibido por Sergio Egea (Foto: Diego Farell / VAVEL México)

La plantilla de Pumas rumbo al Clausura 2017 está cerrada, luego de que este martes, muy temprano por la madrugada, arribó a la Ciudad de México el último elemento que conformará el cuadro estelar de Juan Francisco Palencia. Se trata del atacante chileno Nicolás Castillo, procedente de la Universidad Católica de su país natal, con quien acaba de proclamarse bicampeón de Liga y de goleo, tras marcar 24 dianas en un año calendario.

El delantero andino fue recibido por toda la comitiva de la directiva auriazul, encabezada por el Vicepresidente Deportivo, Sergio Egea, y una numerosa cantidad de medios de prensa, ya que el sudamericano trae gran cartel y llega con la etiqueta de estrella, a lo cual se mostró sorprendido. Sus primeras palabras en nuestro país, demostraban la ilusión que le hacía llegar acá:

"Estoy muy contento de estar en México. Quedan sólo detalles para poder estar a punto y entrenar con el equipo. Muy agradecido de la confianza que me dio el Club".

Nicolás Castillo celebrando un gol con Universidad Católica (Foto: Emol)

Nico dio sus primeras impresiones del fútbol mexicano:

"Es una liga muy competitiva donde hay muchos seleccionados, no solo chilenos, muy fuerte con mucha dinámica. Eso es lo que me gustó a mí, y la confianza que me dio el entrenador cuando hablé con él fue lo que me ayudó a venir. Pumas un club muy grande, en Chile suena mucho junto con los demás grandes".

Sobre si le haría una promesa a la afición de Pumas, contestó:

"Me gustaría tratar de salir campeón acá también. Es lo que cada jugador quiere. Aportaré mi granito de arena para cumplir el objetivo. Me han comentado que es un equipo de mucha pasión. He recibido muchos mensajes de aliento y de como es la afición de Pumas. Espero que sea igual que en Universidad Católica".

Acerca de si siente la obligación de ser el nuevo goleador del conjunto felino:

"Vamos paso a paso. Quiero aportar al equipo primero y después veremos como van a hacer los goles. Primero es la confianza que me dé el entrenador".

Un tema recurrente por la prensa fue el preguntarle porqué elegir México, después de torneos tan prolíficos que le podrían dar bola en Europa. Así terminó con las polémicas:

"He tenido amigos que han jugado acá y me han dicho que es una Liga muy competitiva, mejor que la chilena, con gran dinámica. Hay muchos seleccionados acá de distintos países. Había varias ofertas para salir a Europa y me quise venir a Pumas por la confianza que me dió el entrenador".

Castillo formará una dupla en la ofensiva con su compatriota Bryan Rabello, con quien ya tuvo experiencia previa. Así habló del reencuentro:

"Tuvimos muchas alegrías en el Mundial Sub-20 y en el Sudamericano. Esperemos que acá en Pumas también se pueda lograr y hacer una muy buena asociación con él. Si nos toca jugar y si no apoyar desde donde sea. Hablé con él muy poco. Me lo encontré en el aeropuerto, él iba a su Ciudad y del equipo nada".

Nicolás Castillo y Bryan Rabello en Selecciones Inferiores de Chile (Foto: Twitter)

Tuvo la oportunidad de callar las críticas sobre su estado físico, mostrando que está a punto y listo para enfrentar la competencia:

"Estuve entrenando algunos días. No es lo mismo estar en el gimnasio que hacer fútbol. Paré hace diez días y no creo que haya perdido mucha fuerza, así que muy contento".

Finalmente, sobre la promesa que se hacía al llegar a México y si quiere consagrarse como un referente de Universidad, esto dijo:

"Vengo a salir campeón. Eso es lo que uno siempre aspira y quiero aportar al equipo para ayudar a conseguir ese objetivo. No vengo a ser ídolo, sino a tratar de aportar lo que más pueda, e irémos viendo. Espero entrenar lo antes posible".

Nicolás Castillo en su llegada a México (Foto: Pressport)

Se espera que Nicolás Castillo haga hoy mismo los exámenes médicos, estampe su firma en el contrato y mañana conozca al resto del equipo, antes del encuentro que sostendrán los felinos ante los Gallos Blancos del Querétaro, en partido amistoso de pretemporada que se llevará a cabo en Ciudad Universitaria a las 11:00 hrs., a puerta cerrada al público. En el duelo no vería actividad el andino, pero se tiene toda la confianza de que pueda debutar el próximo 7 de enero ante las Chivas, en la Jornada 1 de Liga.