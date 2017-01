Nicolás Castillo: " Me han tratado muy bien en el club"

Google Plus

Los Pumas de la UNAM ya piensan en el primer rival del torneo (Chivas) y en la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde Universidad tendrá que vencer a los Tigres de UANL; por lo que el delantero chileno, Nicolás Castillo, aseguró que ya superó la altura de la Ciudad de México y se encuentra en condiciones para enfrentar la Jornada 1 del fútbol mexicano.

"He entrenado con normalidad y estoy muy a gusto. El tema físico no ha sido problema, porque no había tenido tantos días de descanso. Estoy listo para la primera jornada", dijo el nuevo atacante unamita en las instalaciones de Cancha 2 en Ciudad Universitaria.

Además, Castillo comentó que ya ha sumado con Universidad le han beneficiado a su adaptación con el estilo de juego de Juan Francisco Palencia: "Al principio la altura afecta un poco; en los primeros días lo resentí mucho, pero ahora estoy perfectamente adaptado".

Con el tema de la redes sociales, el jugador azul y oro afirmó que la gente le ha brindado su apoyo y demostrado su cariño: "Se los agradezco, pero en la cancha debo demostrarles a ellos con entrega, con garra, lo que representa Pumas”.

"Quiero salir campeón con Pumas"

Por otro lado, el Vicepresidente de Club Universidad, Sergio Egea, aclaró que Silvio Torales ya no se encuentra la mira de Pumas para este certamen: "El 25 de noviembre, si mal no recuerdo, se cedieron todas las opciones de compra y derechos federativos al Cerro Porteño en relación a Torales, por eso nos sorprendió esta información falsa que se generó sobre su regreso, la cual nosotros nunca avalamos".

Los Pumas enfrentarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada 1 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, con el objetivo de sacar los tres primeros puntos y comenzar con el pie derecho el torneo.