De rojiblanco a auriazul

A pocos dias de iniciar el torneo, y todavía con el tema de los refuerzos frescos, es momento de recordar uno de esos pases que no dejan del todo contenta a la afición. No es común que entre los cuatro llamados “grandes” se de un intercambio de jugadores, sobre todo de América a los demás equipos. Pero cuando surge entre alguno de los otros tres, no se hace tanto ruido, aunque el jugador en cuestión está constantemente en la mira pues la presión es más grande.

Las transferencias entre Pumas y Chivas no han sido pocas, algunos de los factores que han llevado a estos movimientos es que Chivas necesita alimentarse de jugadores nacionales, y cuando su cantera no alcanza para abastecerse, busca en otras instituciones que se sabe producen buenos futbolistas. Por eso es más común ver jugadores pasar de C.U. a Verde Valle y no al contrario.

Dentro de los jugadores más destacados que han sido parte de esta lista están: Claudio Suárez, Israel Castro, Luis García, Francisco Palencia y Luis Flores, entre otros tantos. Sin embargo, esta ocasión es momento de hablar de uno de esos casos extraños en los que un canterano dejó Guadalajara para jugar en la Ciudad de México. Le apodan el 'Califas', jugaba en la media cancha y se llama Mario Arteaga. Sólo él y Michel Vázquez son parte de la exclusiva lista.

Actualmente tiene 46 años, se desempeña como Director Técnico y es responsable de la Selección Sub 17 que buscará un lugar en la Copa del Mundo de la categoría India 2017, que se jugará entre febrero y marzo de este año.

El ahora estratega, debutó en Chivas bajó el mandato de Jesús Bracamontes, fue el novato revelación en la temporada 91-92 cuando anotó ocho goles. Jugó en total 59 partidos con la escuadra tapatía y anotó sólo 14 tantos. En ese entonces se le veía potencial para cosas grandes, pero nunca terminó de explotar.

En 1993 Arteaga decidió cambiar de aires, especificamente al León, donde militó por 4 años para después pasar a los Pumas. De calidad comprobada, "Califas" visitó las camisetas de dos grandes con la esperazna de que fuera solución en la delantera, pero nunca fue así. Su estadía con los auriazules fue corta y para 1999 Arteaga pasó a jugar con Chivas Tijuana. Gallos de Aguascalientes fue el último equipo en el que jugó, y se retiró en el 2003.

Con la selección Nacional participó en los juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que como se sabe, es categoría sub-23. Estuvo presente en dos encuentros, contra Australia y cotra Ghana. En el primero de ellos, salió a la banca. Pero en el siguiente fue titular.

Ahora, pocos son los jugadores que militan en ambas escuadras. En su momento Eduardo Herrera, ahora delantero de Veracruz y ex Pumas, estuvo en la mira de Chivas, pero nada se concretó. No se sabe si después alguna figura rojiblanca, decida ser azul y oro, ya se vio que no es imposible.