Alan Mendoza: "Vamos a ir a proponer nuestro partido"

(Foto: Diego Farell Avila / VAVEL)

La jornada 1 del fútbol mexicano está a punto de comenzar y los Pumas de la UNAM se prepararon de la mejor manera, para romper un maleficio de más de 30 años sin conseguir una victoria en tierras jaliscienses, por lo que sus jugadores y cuerpo técnico quieren comenzar de la mejor forma el 2017, sumando tres puntos importantes en el nuevo capítulo del fútbol mexicano.

En conferencia de prensa, Alan Mendoza, aseguró que al equipo le motiva el hecho de romper una racha negativa ante el conjunto rojiblanco: "Siempre es motivante. Sabemos lo que ha pasado en Guadalajara, pero vamos a ir a proponer nuestro partido", dijo el joven defensivo en las instalaciones del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Sobre la oportunidad que el cuadro de la UNAM le brinda, Mendoza habló acerca de lo importante que es aprovechar esta misma: "Es una oportunidad que a lo mejor no vuelve. Si no es ahora, a lo mejor después ya no. Es muy bueno que en Pumas se le dé la confianza a los jóvenes".

Con el tema de la pre temporada de Universidad, Alan afirmó que a ellos no les interesaba los resultados, sino el como iba a funcionar el equipo para este torneo: "No nos interesaban los resultados, sino el funcionamiento y acoplarnos y los resultados pueden ser engañosos y al final el trabajo fue difícil que era parte del mismo".

Además, el canterano universitario destacó el nivel de la liga de plata: "la liga ha crecido demasiado, es una liga competitiva y con las nuevas reglas se ha vuelto más competitiva, me tocó salir campeón con Necaxa y cada juego es competitivo y nos buscarán hacer daño".

"Luis hizo su papel y yo soy Alan Mendoza y voy hacer otras cosas"

Para finalizar, el jugador quiere que la juventud en el equipo ponga en el nombre de Universidad en lo alto: "La estamos recuperando, es una idea clara que se tiene desde arriba y vamos a buscar que los jóvenes seamos los que pongamos el nombre de Pumas en todo alto".

Los Pumas buscarán abrir de la mejor forma el torneo Clausura 2017 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio del "Rebaño Sagrado".