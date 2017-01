Alan Mendoza debutó en Liga a sus 23 años con gol

Google Plus

Alan Mendoza, canterano de Pumas, debutó ante Chivas con gol (Foto: TDN)

Dos años estuvo a préstamo en equipos del Ascenso mexicano, pero El Tolu no se desanimó. Nunca había debutado en Liga y ayer Palencia le dio la oportunidad de su vida. La salida de Luis Fuentes en el pasado Draft de Piernas le abrió la puerta a la codiciada lateral izquierda felina, regalo del jugador del que años atrás le aprendía en los entrenamientos de Pumas.

Alan Mendoza y Luis Fuentes hace unos años (Foto: Twitter)

A sus 23 años nunca olvidará ese día. Si bien antes ya había aparecido en el banquillo, incluso desde el Clausura 2013, nunca se dio la chance de jugar en Primera División. Alan Mendoza había pasado por todas las Fuerzas Básicas del Club Universidad. Entre la Sub-17, la 20, Pumas Naucalpan de Segunda y Pumas Morelos del Ascenso, el oriundo de Tocumbo, Michoacán había recorrido un largo trecho pero no se había culminado su proceso y fue enviado a préstamo en la División de Plata para seguir fogueándose.

El zaguero parece tener un ángel. Su último año fue de ensueño. Tras un 2015 oscuro donde parecía perder el camino con Venados, en 2016 se redimió y fue campeón tres veces. Del Clausura 2016 con Necaxa donde además obtuvo el Ascenso a Primera que no alcanzaría a disfrutar, pues en el Apertura 2016 jugó con Dorados, equipo con el que también alzaría el trofeo y del cual sería pilar al anotar un tanto en la Final.

Con ese currículo y con la buena pretemporada que realizó fue que le llenó el ojo a Palencia y decidió otorgarle a él la lateral, en detrimento de su compañero Érik Vera, con quien también había compartido vestidor en Mérida y Necaxa y quien ya tenía experiencia previa en el máximo circuito.

Alan Mendoza metió su primer gol en Liga contra Chivas en su debut (Foto: Pumas MX)

Titular ayer, se convirtió en el segundo debut canterano liguero de Paco, tras el de Santiago Palacios el pasado semestre, y el octavo de Fuerzas Básicas en dos años. Pero lo dicho, Mendoza tiene ángel. Había tenido un encuentro para el olvido. Influyó en los dos tantos del Rebaño, tras no marcar a López en el primero por pegarse a Verón, y no seguir a Pulido en el segundo. Incluso había sido amonestado unos instantes antes de que Javier Cortés al minuto 55 le diera un pase trastabillado que El Tolu se encargó de guardar en la meta de Cota con tremendo punterazo. Debut de ensueño, pero no pudo festejarlo con un triunfo ya que los palos le negaron la victoria a los auriazules.

Dato. Andrés Ocampo

Palencia declaró hace unos meses en una entrevista:

"En cantera no queremos debutar por debutar, sino consolidar primero lo que tenemos como Gallardo, Escamilla, Van Rankin o S. Palacios. Debutar a siete no sirve de nada".

En el banquillo también se encontraban dos elementos que podrían haber visto sus primeros minutos en Liga, pero al final Paco decidió no echar mano de ellos. Se trata de Pablo Jáquez de Premier y Diego Barrón de la Sub-20. Con actitudes como esta, el Club hace válido su visión de "Volver a las bases", otorgándole otro brillo a la Cantera que estaba en el olvido, queriendo que Pumas vuelva a ser exportador de talento nacional, pilar de la Selección Mexicana, pero como ya dijo el timonel rockero, no será a base de debut fugaces, sino de consolidar a los jóvenes, arropándolos con las herramientas necesarias.