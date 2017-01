Rodrigo Ares de Parga: "Estamos regresando a nuestros orígenes"

(Foto: Pumas MX)

Si algo caracteriza a la nueva directiva de Pumas es su apertura y transparencia ante la opinión pública. El Presidente de los felinos, Rodrigo Ares de Parga, fue invitado a un programa de la cadena estadounidense Fox Sports, donde pudo conversar con el panel de analistas sobre los temas que le importan a la afición. En VAVEL te resumimos la charla en los 10 temas más importantes que tocó el timonel del barco auriazul.

1. Finanzas sanas

"El equipo ha venido cambiando en todos los sentidos. Tenía un problema de flujo importante a mediados del año pasado. Esa es una de las razones por las que salió el mejor jugador (Sosa). Hoy en día las finanzas están sanas. Pudimos comprar a Castillo y estamos regresando a nuestros orígenes que es la formación de jugadores con una diferencia a hace 20 años, ahora siendo el tercer equipo con más afición en el fútbol mexicano. Hoy en día tenemos un equipo sin una empresa atrás que puede soltar dinero, con una gran afición que quiere formar jugadores y ganar".

Nicolás Castillo, el nuevo delantero de Pumas (Foto: Récord)

2. El técnico

"Palencia no fue una apuesta. Fue agarrar a un técnico joven, inteligente. No tiene una obligación solo él sino todos. Nosotros tenemos que calificar, no hacerlo sería no alcanzar una meta y ahí veremos que nos pasa en la Liguilla. La pasada fue un desastre pero Ferretti le llevaba 1000 partidos de diferencia a Paco".

3. Sosa por Barrera

"Sosa se fue vendido en mucho menos (de los 8 millones de dólares). Él tenía un gran sueldo porque había hecho una buena negociación (con la directiva felina). No se quería ir pero fue una necesidad en ese momento. En esa posición la primera contratación que yo hice fue Pablo Barrera. Él podría jugar de titular en trece equipos de Primera. Yo hablé con él y le dije que si jugaba el 60% de los minutos le pagaba lo mismo que le daba Monterrey. Si no lo hacía le pagaba el 60% de su sueldo y se comprometió".

Pablo Barrera con Pumas (Foto: Goal)

4. El equipo con menos extranjeros (después de Chivas)

"En el mediano plazo queremos tener 4 o 5 extranjeros y que sean todos de Selección Nacional, chilena, uruguaya, gente que pelee por ser de los primeros tres en su puesto en la Liga. Verón, referente por 12 años en la central; Alcoba fue Balón de Oro en el Clausura 2016, Abraham González es de los mejores contenciones del país a diferencia de Berjón que no salió bien. Ahora es diferente que hace un año. Saliendo de la final de 2015 mi hija me preguntó si salía triste porque perdimos, y no, fue porque terminamos jugando con nueve extranjeros. Esos no son mis Pumas".

5. Delantero canterano

"Hace 15 años que no producimos un centro-delantero. Para los próximos 5 años no tenemos un canterano que le pueda pelear un puesto a Nicolás Castillo. Hoy en día no tengo un Luis Flores en la 17 o la 20".

David Martínez, centro delantero canterano de Pumas (Foto: Instagram)

6. El proyecto

"No estamos muy lejos del Pumas ganador, pero esos proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Arturo (Elías Ayub) no fue campeón en el primer año y hubo malas contrataciones como Delgado en la delantera, hasta que dimos con Bruno (Marioni) y la rompió. No podemos competir con cinco o seis equipos en el punto de vista monetario y tenemos que jugarla con Cantera".

7. Las mejores Fuerzas Básicas

"Pumas se durmió en sus laureles. Antes llegaban los jugadores solos porque era la mejor escuela del fútbol. Hoy en día los buenos no tocan puertas, tienes que ir por ellos. No estábamos atrayendo el mejor talento. Ahora creamos específicamente una Vicepresidencia de Visoría. Tenemos a cinco visores por todo el país buscando el talento. Cuando llegué nos propusimos volver a ser las mejores fuerzas básicas de este país. Lo primero es tener espacio en el primer equipo, teníamos a once foráneos en la nómina y los de abajo decían que no iban a llegar".

8. Horario

"Sí hemos pensado en cambiar el horario, no porque lo pida la televisora o la Universidad. Es una decisión propia, a la gente le gusta el horario de las 12, a los futbolistas no. Pueden revisar cuantas veces le llovió el sábado a las 5 al América y Cruz Azul el semestre pasado y eso favorece al visitante".

CU a mediodía (Foto: La Afición)

9. Identidad

"Tenemos que pelear títulos pero primero hay que regresar a nuestra identidad. Tenemos muchos proyectos adentro. El próximo año en el 2018 haremos inversiones por más de 100 millones de pesos para crear infraestructura para una segunda Cantera. Hace 20 años era la mejor, hoy estamos muy lejos. No tenemos una casa club y debemos construir la nuestra. Abrimos ya una sede en Jalisco y otra en Iztacala".

10. Abonos

"Primera vez que Palomar estará numerado. Los abonos no subieron casi de precio y los estudiantes tuvieron 25% de descuento. Invertimos los precios porque en Planta Baja no se ve bien y en Palomar se ve mejor".