Pumas ruge en casa

Este domingo, Pumas recibió al conjunto hidrocálido, en la jornada 4 de la Liga MX. Con un público expectante arrancó el encuentro en punto de las doce del día.

El equipo dirigido por Francisco Palencia fue sorprendido desde el primer minuto, cuando Isijara marcó con un potente disparo de pierna izquierda el primer tanto del encuentro. Cuando parecía que el conjunto local estaba controlando el esférico, tuvieron que realizar su primer cambio por una molestia presentada en su arquero Alejandro Palacios e ingresó Alfredo Saldívar.

Finalizó la primera parte del juego; Pumas tuvo muchas oportunidades, pero su manera de concretar las jugadas no era la mejor, en cambio Necaxa pese a su buen arranque tuvo poca posesión del balón.

Al arranque de la parte complementaria los unamitas reaccionaron de la mejor manera y gracias a un pase de Gallardo al área chica, Nicolás Castillo logra empatar el marcador dándoles la confianza suficiente para más tantos.

Los felinos habían despertado al Olimpico Universitario no les era suficiente el empate y al 68’ desde la banda derecha el mexicano Pablo Barrera disparó directo a las redes del arquero rojiblanco, Barovero no tuvo oportunidad alguna de detenerlo. La afición presente en el Estadio no paraba de alentar al cuadro auriazul, el conjunto estaba por encima de Necaxa. A los pocos minutos nuevamente las lesiones eran presentes en el cuadro dirigido por Palencia, cuando Barrera tuvo que salir de la cancha por lesión.

Foto: Record

Los ánimos seguían hasta arriba y en los últimos minutos Rabello se estrenó con el equipo desde fuera del área cerrando el encuentro con un riflazo directo al ángulo del guardameta argentino. Por su parte la afición estaba contenta y lo expresaba como mejor lo sabe hacer; por lo mientras el cuadro del Pedregal se tiene que preparar para recibir a Pachuca.