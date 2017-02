Alfredo Saldívar: "No podemos echar las campanas al vuelo"

(Foto: Diego Farell /VAVEL)

Cuatro jornadas han transcurrido en el fútbol mexicano y los Pumas de la UNAM avanzan en la segunda posición del torneo con nueve unidades, por debajo de Xolos de Tijuana; por lo que el arquero felino, Alfredo Saldivar, aseguró que su equipo no puede confiarse en lo que falta del Clausura 2017.

"Faltan 13 jornadas y todo puede pasar, falta muchísimo para que termine el torneo. Iniciamos bien pero no podemos confiarnos ante los rivales en casa y visita", dijo el portero auriazul.

Sobre la lesión de Alejandro Palacios, comentó que todavía no está valorada, por lo que aún no se sabe si jugará ante los Tuzos del Pachuca: "En esta semana sabré si juego o no, nadie le desea mal a los compañeros y ojalá Palacios se recupere, si me toca salir a jugar el domingo pondré mi máximo esfuerzo como siempre en espera de sumar tres puntos más para el conjunto".

Además, el cancerbero agregó que él se encuentra a la disposición de Juan Francisco Palencia y su cuerpo técnico para este duelo: "Todos tenemos la ilusión de jugar, lamentablemente a mí me tocó entrar por una lesión de Alejandro, pero así es el fútbol, le deseo una pronta recuperación y espero que ojalá no sea algo grave, yo estoy para jugar y apoyar al equipo en situaciones como ésta".

Con el tema de la críticas al plantel, el juvenil indicó que al equipo no les afectan, y respaldan a su estratega: "Las dudas vienen de afuera, porque nosotros, al interior, sabemos de nuestra capacidad y del plan de juego que 'Paco' trata de poner en el equipo, el cual nos ha funcionado; incluso, la pasada campaña, para calificar a la liguilla".

"La meta de todos es sacar la mayor cantidad de puntos y más como locales"

Para finalizar, el canterano habló acerca de lo importante que es defender los colores de la UNAM: "El jugar para la UNAM me compromete aún más, ya que es una institución que se ha dedicado a apoyar a la gente de aquí y fuera de nuestras fronteras, a los que quieren sobresalir, por lo que para mí es un honor representar estos colores".

Universidad continuará con sus entrenamientos para enfrentar de la mejor forma al cuadro de Diego Alonso en la quinta jornada del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.