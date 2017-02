Jesús Gallardo: "No esperaba esta convocatoria"

Foto: Gabriel Sánchez

Jesús Gallardo, mediocampista y autor de un gol en este torneo para Pumas, fue convocado, por segunda ocasión, para la Selección Nacional mayor en el proceso de Juan Carlos Osorio. El primero surgió para ocupar el lugar de Ángel Sepúlveda, jugador de Querétaro, que al lesionarse no pudo ser parte de los hombres que Osorio pidió para enfrentar los juegos amistosos contra Panamá y Nueva Zelanda.

Respecto a su sentir sobre esta nueva oportunidad, ahora que México enfrenta a Islandia, Jesús mencionó: “Me siento muy contento, agradecido con Dios. Tengo que seguir trabajando, con la misma humildad, para que hayan más convocatorias”

Al preguntarle si esperaba o no este llamado, Gallardo contestó: “No, no me lo imaginaba, pero trabajo para crear las oportunidades y gracias a Dios la tengo”. También mencionó que no habló con el técnico de la selección acerca de esta oportunidad, pero aseguró que la aprovechará al máximo.

Uno de sus mentores ha sido Juan Francisco Palencia, pues Gallardo afirmó que el técnico auriazul habla mucho con él. Pero confesó, no le ha pedido consejos sobre la selección porque trata de crear su propia historia. Aunque lo toma con calma porque sabe no se debe perder el piso, e indicó:

“Vengo de un lugar donde no tenía nada. Ya tuve la oportunidad de jugar en primera división y con selección nacional. Debo seguir con la misma humildad”

Acerca de la forma en que Juan Carlos Osorio trabaja, Jesús dijo que se debe de respetar; sin embargo, él desea jugar en medio campo, como lo hace en Pumas porque es su posición, y no como defensa, lugar en la que se anunció su llamado.

Este año, México enfrentará dos competiciones a nivel internacional: Copa Confederaciones, del 17 de junio al dos de julio; y dos días después Copa Oro, del 7 al 26 de julio. Al preguntarle sobre en qué competición preferiría participar, si es llamado, Gallardo contestó: “Tengo que vivir al día para tener las oportunidades. Jugar con selección es muy bueno, no importa el lugar. No tengo preferencia por algún torneo. Donde me toque trataré de dar lo mío”

Al dejar un lado el tema de su llamado, y retomar la campaña de su equipo, Gallardo afirmó que la humildad y el trabajo serán claves para que los felinos sean protagonistas en la liga aun sin tener los mismos reflectores que los otros tres grandes.

Finalmente añadió: “El equipo trabaja muy bien. Existen muy buenos jugadores en Pumas. Cada equipo tiene lo suyo y debemos trabajar para seguir en el mismo lugar”