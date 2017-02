Francisco Palencia: "El equipo juega para merecer ganar"

Google Plus

Francisco Palencia en conferencia de prensa tras el juego ante Pachuca (Foto: Andrés Ocampo)

Los Pumas sostuvieron un duro compromiso en la Jornada 5, en la que recibieron a unos Tuzos, a los cuales se les complica ganarles en CU. Los felinos solo acumulan una victoria en los últimos 9 encuentros allí, de los cuales ya son tres partidos consecutivos en el Olímpico con empates a un tanto.

Josecarlos Van Rankin pelea por el balón ante Érick Gutiérrez (Foto: Goles y Cifras)

A los cuestionamientos de la prensa especializada, respondió el timonel auriazul, Juan Francisco Palencia, que calificó la actuación de su equipo como buena a pesar del partido trabado y recalcó que tienen 10 puntos y que están en la parte de arriba de la tabla:

"Fue un partido parejo para los dos lados, los goles cayeron en táctica fija. No me voy triste, en el fútbol no hay justicias ni injusticias, el que marca los goles se lleva los puntos, aunque tuvimos más oportunidades de gol que ellos".

Acerca del mosaico con la bandera mexicana que realizó la porra de la "Rebel", el estratega mencionó: "A la gente hay que darle un aplauso porque a pesar de que fue puente, hicieron un gran esfuerzo. Es maravilloso ver este tipo de mosaicos y el apoyo que tenemos con México".

La Rebel desplegó un mosaico con la bandera mexicana (Foto: Rubén Beristáin)

Un tema importante que se tocó en la conferencia fue el estado de los jugadores lesionados, a lo que Paco respondió: "El martes se valorará si Britos y Barrera se pueden reintegrar al trabajo con nosotros, pero espero ya contar con ellos para entrenar. De momento, no pudieron participar porque no llegaban. Del Pikolín tal vez se valorará un poco más".

Sobre las actuaciones de dos elementos que no tienen tanta actividad con el primer equipo, como el caso del arquero suplente Alfredo Saldívar y del delantero canterano, Omar Islas, así se expresó Palencia: "Estamos bien cubiertos en todas las posiciones porque todos saben qué hacer. Alfredo hoy suplió muy bien a Palacios, paró un penal y esa es una de las cualidades que también debe tener un portero. Omar tiene que jugar de acuerdo a sus cualidades y entró bien aunque lleve pocos partidos en Primera División".

Alfredo Saldívar le paró un penal a Franco Jara (Foto: Imago 7)

Otra valoración que hizo el técnico universitario fue el buen paso que llevan en Liga: "El equipo juega para merecer ganar, a veces no se puede. Con la calidad de jugadores que tengo, estamos para pelear la Liguilla toda la temporada, si acaso el año pasado estuvimos una o dos veces fuera y en esta, cuatro fechas y diez puntos, muchos planteles los quisieran".

De CU, Palencia ha logrado hacer una fortaleza, como lo muestra su historial en esa cancha. De 12 partidos disputados allí ha ganado 8, empatado 3 y solo ha caído en una ocasión. Al respecto así se expresaba el entrenador: "El equipo intenta jugar bien en todos los estadios. Cuando salimos contra Chivas y León también salimos a atacar. Mucho del mérito es de la afición que nos apoya muchísimo, y lo único que podemos regresarles es triunfos y alegrías, son la mejor de México. La clave es trabajo y unión de grupo, directiva, cuerpo técnico y jugadores".

Francisco Palencia en conferencia de prensa (Foto: Andrés Ocampo)

Finalmente, en relación al próximo partido que enfrentará Universidad, de visita ante Rayados, comentó: "No vamos a ir a Monterrey a ver qué pasa. Planificaremos un partido, estudiar al rival, a los chicos se les dan herramientas y se entrena todos los días. Mohamed es un técnico probado, que trabaja muy bien, tienen un gran plantel. Nosotros iremos por los tres puntos, no a meternos atrás".