Pablo Barrera: "Hubo un mal arbitraje para los dos lados"

Pablo Barrera celebra su gol ante Xolos (Foto: Claro Sports)

Sensaciones encontradas en el seno universitario tras la vibrante igualada ocurrida esta tarde en el Olímpico de CU. Los Pumas lograron remontarle tres goles a los Xolos a falta de 20 minutos en el cronómetro para que finalizara el encuentro, sin duda uno de los episodios más memorables en la reciente historia auriazul.

Uno de los anotadores de la tarde fue el extremo surgido de la Cantera felina, y que regresó hace apenas medio año al Pedregal, Pablo Barrera, quien al 78' logro hacer válido su cobro de tiro penal, engañando al arquero Manuel Lajud al lanzarlo al lado contrario de donde el cancerbero se lanzó. El mismo Barrera respondió a los cuestionamientos de la prensa especializada en el túnel de zona mixta tras su prolífica participación.

Foto: Mario Gómez

Al preguntarle sobre la fórmula de la remontada, respondió: "Eso se debió a que el equipo nunca bajó los brazos, siguió el plan de partido que pidió Paco".

En su particular punto de vista, al Dinamita le pareció que hubieran podido sacar el triunfo en los últimos minutos, tras una jugada en la que el delantero se escapaba y el defensor de Tijuana cortó el avance con falta, pero el central se hizo de la vista gorda: "Hubo un mal arbitraje, para los dos lados. En la jugada yo desde que la puntée, pensé que ya me iba. Me metieron el brazo y creí que el árbitro la iba a marcar. Al final no marcó nada, y pues ni hablar".

Foto: Notigoya

Acerca de con que sensaciones se iba el vestidor con el resultado fortuito, Barrera dijo: "Nos hubiera gustado irnos con los tres puntos. El equipo lo buscó, se trabajó el partido en la semana, y al final no se consigue pero nos vamos tranquilos del rendimiento".

Finalmente, al preguntarle su opinión sobre el díficil calendario que se le viene a los universitarios, en el que enfrentarán en los próximos días la serie de Cuartos de Final de CONCACAF ante Tigres, además de una visita al territorio de Querétaro, el atacante se limitó a responder:"Se vienen dos semanitas complicadas donde trabajaremos de la misma manera, nunca bajaremos los brazos e intentar conseguir los tres puntos. Sabemos que los siguientes partidos no tenemos margen de error, hay que salirlos a ganar".

Como dato curioso, el oriundo de Tlalneplanta llegó a 26 anotaciones en Liga con Pumas tras su gol de hoy, colocándose así a uno de entrar en el Top-10 de máximos romperredes felinos en torneos cortos. Ojalá que Pablo pueda entrar en ese selecto grupo pronto.