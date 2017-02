Abraham González: "El equipo juega bien"

Google Plus

Declaraciones Abraham González

En tan sólo nueve minutos, Pumas logró empatar un marcador adverso ante Xolos, de 0-3. Con ello, demostraron haberse convertido en un equipo con garra, que hasta hoy ha logrado mantenerlos como invictos en casa.

Con respecto al partido, Abraham González dijo que "el equipo juega bien, tiene el balón, tiene actitud, pero tenemos esa mala pata que nos llegan una vez y nos meten el gol. Hay que intentar minimizar los errores y el resto está bien".

Recordando que próximamente los felinos enfrentarán a UANL en Concachampions, el centrocampista aseguró que "es un partido muy complicado, pero muy bonito. Yo creo que va a ser muy disputado. Tenemos que saber que hay un partido de vuelta, entonces no hay que volverse locos, pero yo ya he dicho que el equipo ha mejorado mucho desde el play off pasado y plantaremos mucha cara".

Además, González aseveró "sobretodo que arriba Tigres es muy peligroso y esperan un fallo tuyo para a la contra, matarte. Tenemos que tener cuidado, sobretodo con eso, porque arriba son muy buenos y están esperando".