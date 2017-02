Pumas sufrió y sacó el empate de la Sultana del Norte

Google Plus

Actualiza el contenido

90+4' Se acaba el primer juego entre universitarios. Pumas saca un empate con goles .

90+3. Vera salva a Pumas tras gran jugada de Quiñones.

90+2' Disparo de Cortés, que pasa cerca de la meta felina.

90+1' Amarilla a Ayala, tras falta a Castillo.

89' Disparo de Zelarayán que pasa cerca de la porteria de Saldívar.

85' Fuera de lugar de Tigres, tras error de Vera.

84' ¡Poste! Disparo de Castillo, que pega en la horquilla , tras servicio de Cortés.

83' Tras un golpe accidental con Sosa, Alcoba se encuentra lesionado.

81' Falta de Damm sobre Rabello. Pumas va al ataque con sus centrales.

80' Cambio de Pumas.Entra Erick Vera y sale Britos.

79' Disparo de Tigres, que buscaba ser rematado por un delantero tigre.

77' Falta de Castillo sobre un jugador amarillo.

76' Cambio de Pumas. Sale Jaquez y entra Verón.

74' Cerca Sosa. Disparo del argentino que dentro del área vuela el esférico.

73' Cambio de Tigres. Entra Sosa y sale Torres Nilo.

69' Cambio de Tigres. Entra Quiñonez y sale Álvarez.

68' Pésimo pasa de Castillo. Saque de banda para los locales.

67' Cambio de Tigres. Sale Advíncula. Entra Zelarayán.

62' ¡GOOOL de Pumas! Centro de Nico y Britos remata de cabeza y el juego se empata en el Universitario.

61' Cambio de Pumas. sale Mendoza entra Nico Castillo.

58' Tigres tiene el balón , los visitantes esperan atrás .

57' Disparo de Mendoza, que saca maravillosamente Ayala.

55' Esquina para los visitantes.

52' Vargas cerca, se equivoca la defensa visitante y Damn no aprovecha el rebote.

51' Falta a favor del cuadro visitante.

48' Disparo de Cortés, que pasa lejos de la puerta de los locales.

447' No hay cambios por parte de ambas escuadras.

46' Se reinician las acciones en San Nicólas de los Garza

Se agrega un minuto en el juego.

42' Se salva el cuadro felino de la UNAM y Saldivar aparece en el momento crucial quedandose con el esférico.

40' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE TIGRES!!!!! Edu Vargas hace el primero del encuentro con un disparo cruzado al poste derecho de Saldivar.

39' Los minutos transcurren y el marcador sigue sin moverse.

36' Pumas tiene más movilidad en la ofensiva y Van Rankin fue desarmado por el conjunto local.

35' Zapatazo del conjunto de la Autónoma de Nuevo León que termina en las manos de Alfredo Saldivar.

32' Dueñas se queda tirado en el pasto e ingresan las asistencias para atender al futbolista.

29' ¡Se salva el cuadro de Ferretti! Error en el mediocampo, Barrera aprovecha para robar el esférico, meterse al área y meter un disparo cruzado que apenas se fue cerca del poste derecho de Fernández.

28' Remate en el área local que termina en las manos de Fernández.

27' Falta de Pizarro sobre Gallardo y silbante le saca la primera tarjeta amarilla del partido.

24' Fuera de Lugar de Universidad, pero el conjunto de Palencia sigue tocando el área rival.

20' ¡Se salvan los Tigres! Britos envia servicio a Javier Cortés y este remató el balón que se fue por un costado del arco de Fernández.

19' Disparo de Mendoza que el arquero desvia sin problemas. Universidad vuelve a responder en el área local.

13' Universidad sigue respirando en el área local con un cabezazo flojo de Matías Britos.

12' Britos entra por banda izquierda y mete un disparo que es retenido por el portero Fernández.

Diez minutos han transcurrido en la ciudad de las montañas. Cero a cero entre Tigres y Pumas.

8' Matías Britos responde con un disparo que el arquero termina por quedarse con ella.

6' Disparo de Gignac que se va desviado del arco defendido por Alfredo Saldivar.

4' Los locales se hacen de la pelota y comeinzan a buscar algún espacio peligroso en el área unamita.

2' El rival comienza a responder con un tiro de esquina.

Comienzan los primeros 45 minutos en la Sultana del Norte.

Alineación de Tigres: Fernández, Advíncula, Ayala, Juninho, Torres Nilo, Pizarro, Dueñas, Damm, Álvarez, Vargas y Gignac.

Alineación de Pumas: Saldívar, Van Rankin, Alcoba, Jáquez, Mendoza, Cortés, Abraham, Barrera, Rabello, Gallardo y Britos.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Tigres vs Pumas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Tigres UANL vs Pumas UNAM en vivo

La sede será el Estadio Universitario, inmueble con capacidad para 41,650 aficionados, además de que ya ha sido testigo de una final de Concachampions, en donde los Tigres cayeron dos goles a cero frente a las Águilas del América.

Atentos a: Nicolás Castillo.- El chileno llegó para dejar su huella en el conjunto auriazul, ya que sus goles han respondido por él en momentos fundamentales para Pumas. Un hombre calidad al controlar el esférico y olfato de gol en la delantera unamita; por lo que será de mucho cuidado para la defensa local.

Atentos a: Lucas Zelarayán.- El cordobés ha sido uno de los hombres con mayor auge en el ataque felino junto con el francés André- Pierre Gignac. Ha sido una pieza fundamental en el esquema de Ricardo Ferretti y un hombre a seguir por la defensa unamita.

Por otro lado, sobre el encuentro de esta noche, Abraham González respondió: "Es un partido muy complicado, pero muy bonito. Yo creo que va a ser muy disputado. Tenemos que saber que hay un partido de vuelta, entonces no hay que volverse locos, pero yo ya he dicho que el equipo ha mejorado mucho desde el play off pasado y plantaremos mucha cara".

En la semana, el atacante de los Tigres, Damián Álvarez, habló bien acerca de Club Universidad: "Siempre es importante ganar, nos toca ahora el primer partido de local, y siempre se habla del primer partido, esperemos sacar ventaja y ganar, sabemos que son 180 minutos, y Pumas viene de remontar un partido muy importante el fin de semana y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, han reestructurado parte de su equipo, han venido jugadores muy buenos y nosotros tenemos esa mentalidad de sacar ventaja, de poder ir a CU con un triunfo".

La última vez que Universidad salió con un goliza de la Sultana del Norte fue en el certamen pasado por cinco tantos a cero, por lo esta noche buscarán olvidar lo sucedido y sacar el triunfo en la ciudad de la montañas.

Por otro lado, los Pumas de la UNAM llegan de un empate lleno de suspenso ante Xolos de Tijuana en el inmueble del México 68. Nicolás Castillo se vistió de héroe y destacando la mano de su estratega Juan Francisco Palencia, quién comenzó a ser factor en el empate a tres.

La última vez que el cuadro de Autónoma de Nuevo León vio actividad en casa fue ante Santos Laguna, equipo que le sacó el empate a ceros. También, recordemos que el conjunto norteño se enfrentó al Atlas en el Estadio Jalisco y perdió por dos goles a cero en un duelo para el olvido.

Las últimas fechas de la Liga MX no han sido buenas para el conjunto local, ya que no han sacado los resultados esperados (sin contar los tres puntos obtenidos en el puerto). Además, la presión es un factor que tendrá a consideración este equipo de cara al duelo de felinos.

Minuto a minuto del Tigres vs Pumas en vivo

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL México! ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Tigres vs Pumas en vivo, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro se jugará en el Estadio Universitario de UANL.