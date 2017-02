Guardianes del gol

Google Plus

Foto: Gabriel Sánchez

Por tres puntos más, Querétaro recibe, en su casa, a los Pumas de los UNAM. La escuadra universitaria es la que se encuentra en zona de liguilla, en el séptimo lugar con 11 puntos; sin embargo, el equipo comandado por Jaime Lozano está en el noveno puesto, con nueve puntos: tan sólo a uno de la fiesta grande.

Asimismo, los felinos se encuentran arriba de Querétaro en el ámbito de la mejor ofensiva. Pumas es cuarto lugar de la tabla en cuanto a creación de anotación, los de Lozano, están en el onceavo puesto. Acerca de las defensivas, los gallos sólo han recibido cinco goles, y los auriazules nueve, colocándolos en el puesto número 11.

Para esta última rubrica, no sólo los defensas juegan un papel importante: los porteros son parte fundamental. Por parte de Querétaro, Tiago Luis Volpi, quien naciera en diciembre de 1990, ha jugado 630 minutos, es decir el máximo para un portero en 7 jornadas. Durante esos juegos, el arquero brasileño ha recibido 5 goles, lo que significa que recibe una anotación cada 132 minutos. Asimismo lleva dos encuentros dejando su portería en ceros. Por último, ha hecho 34 atajadas y 242 toques de balón.

Por otro lado, se encuentran los dos porteros de los Pumas, Alejandro Palacios y Alfredo Saldívar, quiénes se han alternado la titularidad pues “Pikolin” sufrió una lesión que lo dejo fuera de las canchas por dos semanas.

Por una parte se encuentra Alejandro Palacios con cinco juegos como titular y un total de 385 minutos jugados. Durante esos partidos, Palacios ha recibido cada 66 minutos un gol, es decir, le han hecho 6 anotaciones. Sin embargo, también ha dejado en dos oportunidades su portería imbatida. A diferencia de su compañero de profesión brasileño, “Pikolin” registra una marca más baja en número de atajadas y de toques de balón: 6 y 185 respectivamente.

Alfredo Saldívar es el otro portero de Pumas que ha visto acción durante este Clausura 2017. En el juego contra Necaxa, Palacios salió lastimado y Saldívar entró para disputar 72 minutos. Durante las dos siguientes semanas, en los juegos contra Pachuca y Monterrey, fue titular.

Al recibir esta oportunidad, Saldívar registró los siguientes números: 3 goles recibidos, es decir, uno cada 87 minutos; 13 atajadas y 133 toques de balón. Aunque fueron 3 los tantos que le fueron anotados, en uno de sus juegos no dejó que el rival se hiciera presente en el marcador.

Con los números que presentan estos tres arqueros, la afición de ambos equipos no debería preocuparse acerca de quién los defienda sobre la línea. Sin embargo, los delanteros no deberían dormir en total calma pues no será fácil de llevarse la gloria.