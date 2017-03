Juan Francisco Palencia: "El equipo nunca cae en excesos de confianza"

Google Plus

El duelo ante los Tigres de la UANL será fundamental para que los Pumas de la UNAM consigan su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde podrían enfrentar al New York Red Bulls o Vancouver Whitecaps. Por lo que el estratega auriazul, Juan Francisco Palencia, aseguró que el objetivo de su equipo es avanzar en el torneo internacional:

“Queremos llegar a una siguiente fase y luego a la que sigue, pero no me gusta aventurarme demasiado; mañana tenemos un partido muy importante ante un equipo de los más difíciles no solo de México sino de toda la zona", dijo el técnico unamita en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario:

Francisco habló del estilo de juego de Universidad en el futbol mexicano: "A pesar de que los resultados no se han dado, futbolísticamente hablando somos los que jugamos mejor en la liga y esto lo digo sin colgar medallas a mis jugadores ni enaltecerlos".

Sobre los errores en la defensa auriazul, Palencia comentó lo siguiente: "Hemos defendido mal y me parece que el equipo ha hecho conciencia de que hay que mejorar eso, pero creo que el equipo está bien, yo no creo en los partidos perfectos pero sí en el que tenga menos errores".

"Todos tenemos la ilusión de ir a un Mundial de Clubes"

Para finalizar, con el tema de rival de mañana, Paco afirmó que espera a un equipo peligroso en el campo de juego: "Tigres casi siempre juega igual. Es un equipo ordenado y tiene las mejores individualidades de nuestro fútbol. No espeto un rival desbordado por un gol, espero a un cuadro ordenado y paciente”.

Además, el equipo felino enfrentará a Santos Laguna en la novena jornada del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, donde el inmueble del México 68 será el encargado de albergar el duelo entre felinos y laguneros.