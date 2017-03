Juan Francisco Palencia: "Fue un objetivo que no se cumplió"

Los Pumas de la UNAM cayeron ante los Tigres de la UANL por 3-0 en la Liga de Campeones de la CONCACAF; por lo que su estratega Juan Francisco Palencia pidió no atacar a sus jugadores y aclaró que es de él la responsabilidad que el club reciba tantos goles en el fútbol mexicano.

"Fue un objetivo que no se cumplió. No todas las cosas son fracaso en la vida, cuando no pones todo lo que está en tus manos y no lo haces con la pasión y la ilusión es un fracaso, lo de nosotros solo fue un objetivo que no se pudo lograr”, dijo el técnico auriazul en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario.

Sobre los detalles defensivos en Pumas, Paco respondió: "Obviamente que los chicos hacen un esfuerzo. En estos momentos no se puede revertir la situación, pero tenemos que ver que hemos marcado muchos goles y creo que no se debe crucificar a la defensa solamente a los cuatro de atrás porque todos son un equipo”.

Además, añadió que trabajo defensivo comienza desde la delantera unamita: "No creo que sea justo de que nada más se señale que son los cuatro de atrás cuando dije que la defensa comienza desde los delanteros. En el primer gol no estamos siguiendo nuestra marca y no me refiero a un defensa por la posición. No es justo que solamente culpemos a los cuatro de atrás yo creo que tenemos que ser objetivos y lúcidos".

"No supimos concretar en el partido".

Para finalizar, "Gatillero" comentó que el rival supo aprovechar los espacios para hacer los goles del encuentro en CU: "La posesión de la pelota fue muy similar, las ocasiones de gol fueron muy parejas, la diferencia es que ellos las metieron, así es como resumo el partido"

Universidad continuará con sus entrenamientos para enfrentar a Santos Laguna en el inmueble del México 68, en un duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.