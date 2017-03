Rodrigo Ares de Parga: "No tenemos plantel para dos torneos de alto nivel"

Rodrigo Ares de Parga fue entrevistado sobre la nueva derrota ante Tigres (Foto: Marca Claro)

Nueva derrota de los Pumas ante su némesis de los últimos tiempos, y así finalizó el sueño del Mundial de Clubes. Cuatro veces en la actual gestión de Francisco Palencia habían enfrentando a los regiomontanos sin lograr ningún triunfo, apenas anotando en cuatro ocasiones y recibiendo en cambio once goles en contra. Ahora, de nueva cuenta, Tigres derrotó a los capitalinos, aunque esta vez en Ciudad Universitaria y por goleada (0-3) el pasado miércoles, situación que caló muy hondo en la directiva auriazul.

Foto: CONCACAF

Al respecto, en una entrevista otorgada al programa de Fox Sports Radio, el máximo responsable del devenir del equipo, el Presidente del Patronato, Rodrigo Ares de Parga, dio sus impresiones y sentimientos de este trágico episodio: "Duele, llevamos dos partidos que me han dolido mucho. El de hace tres meses y el de ahora. No hay nada que hacer. A diferencia del partido de noviembre que merecíamos perder, en este, aunque el marcador fue abultado, tuvimos siete oportunidades de gol y no la metimos".

Un tema recurrente en sus declaraciones es la austeridad con la que tiene que convivir, y para muestra, explicó las grandes diferencias entre ambas escuadras respecto al recurso económico, pero también el humano: "Aunque le duela a la gente de Tigres, Pumas está muy por arriba en cuanto a afición, pero no en dinero. Lo que ellos tienen es una plantilla que le meten mucho dinero y así es mucho más fácil armar un buen equipo".

Foto: NOTIGOYA

Una prioridad que el Presidente ha dejado muy clara es el hecho de contar con cinco formados en CU en la próxima justa mundialista de Qatar 2022, y en referencia a eso también se pronunció, ejemplificando con el avance que ha tenido uno de sus mayores prospectos: "Nosotros no solo estamos en el negocio de los campeonatos, también en el de la fabricación de jugadores para la Selección y hacia allá vamos. A Tigres la Selección no le importa nada como institución. Ahora trabajamos muy duro en hacer una nueva Cantera, con niños desde 11 años, y eso se verá en el mediano plazo. Tendremos muchos jugadores debutando en Pumas, pero no para meterlos quince minutos en una posición donde no era la suya y decir que no está jugando bien. Caso típico el de Gallardo que lo metieron ocho partidos a la lateral izquierda cuando él nunca había jugado allí".

Foto: David Espinosa / Fox Sports

Para finalizar, el directivo universitario hizo hincapié en las falencias de Pumas que le impidieron lograr el objetivo final, contrario a lo que había declarado a inicios del torneo, donde remarcaba la gran plantilla con la que contaba: "Teníamos mucha ilusión de avanzar en la Concachampions, pero tenemos un plantel relativamente corto, no para estar jugando dos torneos de alto nivel y poderle dar rotaciones a los jugadores. No lo tenemos, es nuestra realidad. Ya en estas fases finales iba a ser muy difícil para nosotros estar con los dos torneos".