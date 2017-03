Francisco Palencia: "Sabemos corregir cuando no estamos bien"

Google Plus

Febrero loco y marzo otro poco. Los Pumas se sacudieron la malaria de no poder sacar un triunfo en Liga en el pasado mes en el que acumularon una racha de 0-2-2, y apenas en su primer encuentro del presente, Nicolás Castillo con dos muy buenos goles le dio la victoria a su equipo ante Santos Laguna. Es tal la hegemonía del conjunto universitario en CU que de los últimos 17 partidos disputados allí ante los guerreros solo obtuvieron una derrota, misma que ocurrió en el Apertura 2013 por la mínima diferencia.

En conferencia de prensa al término del compromiso, el timonel auriazul Francisco Palencia no ocultó su felicidad por el resultado, aunque determinó que su escuadra no jugó bien los 90 minutos completos:

"Fue un partido muy complicado. Ellos tuvieron muchas oportunidades de gol en el primer tiempo, jugaron mejor pero no concretaron. Afortunadamente pudimos corregir para bien y nos emparejamos y hasta pudimos haberlo finiquitado antes. Me gustó mi equipo porque a pesar de la actividad de la semana, y salvo un cambio o dos, aguantaron físicamente todo el encuentro. Sabemos corregir cuando no estamos bien y nos salió para sacar un resultado muy importante para nosotros".

Respecto a la suplencia de Alejandro Palacios, así como la ausencia de Pablo Jáquez y el rápido cambio de Alan Mendoza por Matías Britos, explicó: "Lo del portero es rotación. Jáquez se me lesionó, iba a jugar porque confiamos plenamente en él y Mendoza, lo mismo, tenemos cambios tácticos que venimos trabajando en la semana que debemos hacer. Quería ir más al frente en la primera parte, no tengo tiempo para estar pensando si me puedo defender mejor o peor, debo ser ofensivo".

La entrada de Matías Britos revolucionó a la UNAM, que pasó de ser inoperante a la ofensiva, a ganar mucho juego en la última mitad del campo con el uruguayo, y en base a eso mencionaba Palencia:

"A veces inicia Matías y a veces no. Mi sistema está diseñado para un solo delantero, pero él sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando juega, sea el único o acompañando a Castillo".

La prensa parecía haber creado un ambiente de presión sobre el DT auriazul, pues acumulaba 6 partidos sin ganar en todas las competencias, a lo que el Gatillero comentó: "En Pumas siempre hay presión aunque ahora esté en zona de calificación. Para mí no son solamente tres puntos. Ahora tenemos un break de FIFA en dos semanas, y estos dos últimos partidos queremos jugarlos como si fueran de Liguilla. Hay que llegar mantenidos calificados".

Palencia tuvo la oportunidad de destacar el gran accionar de su goleador, Nicolás Castillo, que ahora se encuentra puntero del liderato del goleo al marcar por partida doble el día de hoy y llegar a 6 tantos en el Clausura 2017:

"Por eso lo trajimos. Se le escauteó muy bien al chico, sabíamos de la capacidad que tiene. Es un jugador que no solamente mete muchos goles sino que también ayuda a la recuperación de la pelota y a que al inicio de las jugadas rivales no progresen los defensas".

Destacó en la alineación inicial la suplencia de Gerardo Alcoba, que contra Querétaro sufrió una pequeña lesión, y contra Tigres en CONCACAF no inició. Paco habló de su estado médico:

"Alcoba no se alcanzó a recuperar. Junto con la dirección médica tomamos la decisión de que no llegó a tiempo en este partido. Es muy importante y espero que para el martes lo tenga recuperado para jugar contra Atlas".

Finalmente, sobre los rumores de la semana que colocaban a Jesús Gallardo en el Celta de Vigo, tras informarse que visores del club español estaban en CU en el partido del miércoles, dijo:

"Es solo un rumor. Él ha hecho una muy buena segunda temporada. Juega dos posiciones que él ha identificado muy bien. Tampoco hay que marearlo, él se debe centrar en jugar bien con Pumas y llegarán, como ya le ha tocado, los llamados a la Selección. No considero que en verano sea el momento que se vaya al extranjero, primero que sea un referente total en el fútbol mexicano y se consolide para que se vaya a Europa".