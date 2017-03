Francisco Palencia: "Nadie puede debatir que el equipo no juega bien"

Francisco Palencia en conferencia de prensa tras la derrota ante América (Foto: Diego Farell / VAVEL)

En conferencia del partido al finalizar el vibrante duelo que disputaron Pumas y América en la cancha del Olímpico Universitario, el D.T. de los felinos, Francisco Palencia, dio sus impresiones ante la prensa especializada.

En su óptica, el equipo auriazul hizo un buen partido: "Puntuales fueron los errores que nosotros cometimos que pesaron en el marcador. En general, defensiva y ofensivamente tuvimos buena posesión de pelota, intentamos ir de un lado a otro. El fútbol es así, tres contragolpes y tres goles. Claro que duele perder ante América".

#Pumas Palencia "Duele perder vs América pero no me puedo ir enojado del funcionamiento del equipo. Sus tres goles fueron en contragolpe" pic.twitter.com/MbtrypBudc — A. Ocampo (@aocmp) 19 de marzo de 2017

Los universitarios solo han obtenido un triunfo en los últimos ocho encuentros, pero eso al timonel no le preocupa ni cree que se empiecen a encender focos rojos: "No podemos empezar a poner alarmas donde no las hay. En el primer tiempo íbamos 0-1 pero nosotros habíamos jugado bastante bien al fútbol, con varias ocasiones de gol, que en el segundo tiempo las concretamos, pero no nos alcanzó".

Así mismo, el Gatillero reconoció que su "coco" han sido las jugadas a contragolpe: "Para nosotros ha sido el viacrucis de toda la temporada el que cometemos algún error a la hora del contragolpe y nos marcan gol, pocos han sido los que construyen de una jugada de atrás como nosotros lo hacemos".

En el segundo gol americanista, marcado por Oribe Peralta antes del pitido final del primer tiempo hubo una acción polémica que el propio cuerpo arbitral, en palabras de Abraham González, reconoció que se equivocó. Palencia comentó las palabras que sostuvo con el abanderado respecto a esa jugada: "Acabo de ver la repetición del segundo gol y jalan completamente a Alcoba. Yo nada más le dije, «de verdad no la viste o no la quisiste marcar» y no me quiso responder. Los que evalúen las actuaciones de los árbitros deben de tomar consciencia".

El pan de cada día han sido los cuestionamientos de la prensa en relación al plantel limitado del equipo, que repercute en no contar con opciones reales de cambio que puedan imprimir una diferencia. A varios jugadores se le vio mermados al final del partido, pero a Paco no le pareció así: "Si en lo físico repercutiera no tendríamos esta dinámica de jugar al fútbol. El equipo está bastante bien físicamente, si yo no hago un cambio es porque veo que está bien el equipo, a menos que alguien salga lesionado o tenga que hacer tácticamente algún cambio".

Para finalizar, Palencia recalcó que su equipo juega bien y que no se le puede reprochar la falta de intensidad: "Prefiero jugar bien y merecer ganar aunque a veces no se de a jugar mal, porque muchas veces no ganas. Nadie puede debatir que el equipo no juega bien al fútbol, que sabe a lo que juega, que siempre tiene la pelota, que siempre trata de ir para adelante, que siempre marca goles".