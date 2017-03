Verón titular, Gallardo cambio y Castillo lesionado: resumen de convocados

Google Plus

Vaya jornadita tuvimos. El parón por Selecciones ha llegado a su fin, y no ha dejado saldo blanco en el Pedregal. Los jugadores de Pumas convocados tuvieron destinos contrastantes el día de hoy: Darío Verón fue titular con Paraguay en su visita a la Arena Corinthians ante la pentacampeona Brasil, Jesús Gallardo entró de cambio en la segunda parte del duelo en Trinidad y Tobago, mientras que Nicolás Castillo, que apuntaba a ser titular contra Venezuela, resintió una lesión en el tobillo y terminó por no jugar. En VAVEL te desglosamos las actuaciones a detalle de los seleccionados felinos.

Darío Verón

El capitán fue el que tuvo mejor desempeño en esta Fecha FIFA. Por una lesión de su compañero Juan Patiño, había salido de titular en el encuentro del pasado jueves ante Ecuador, y ahora, en la visita de la Albirroja a la Arena Corinthians para medirse ante el Scratch du Oro, el timonel Francisco Arce decidió también contar con Verón desde el inicio. El guaraní completaría los 90 minutos en ambos partidos, pero ante la Verdeamarela no tendría la misma suerte que con la Tricolor a la que terminaron derrotando. Ahora Paraguay caería 3 a 0 ante Brasil en Sao Paulo jugando terrible y con una destacadísima actuación de Neymar, Marcelo y Coutinho, quienes fueron los anotadores de la Canarinha.

En general Darío tuvo una buena actuación, pues los goles no se le pueden achacar a errores suyos, aunque en el tercer tanto no pudo contener la grandísima penetración brasileña en el área. El Hechicero estaría en duda para ser titular el sábado ante Chiapas, pues los años no pasan en vano y el desgaste al jugar ambos juegos (sumado al viaje de regreso) fue importante.

Jesús Gallardo

El canterano de Universidad era el único de los convocados que no había tenido minutos con su Selección. Al entrar al minuto 66 por Carlos Salcedo, se convirtió en el segundo auriazul en ver acción en Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 en el proceso del colombiano Juan Carlos Osorio con el Tri, tras Luis Fuentes el año pasado (ni Alejandro Castro, Eduardo Herrera y Alejandro Palacios jugarían en la Ronda Previa). Visitar a Trinidad y Tobago siempre se le complica a México y hoy no sería la excepción. Con el único tanto de Diego Reyes en tiro de esquina al comienzo de la segunda mitad le bastó a Osorio para romper una racha de 12 años sin ganar en el país caribeño, cuando lo lograron con La Volpe en la ronda previa al Hexagonal de Alemania 2006.

Cuando Chucho entró al terreno de juego, cumplió más bien funciones un poco defensivas, como para "aguantar el resultado". Su desempeño en general fue bueno, una actuación discreta en la que buscaba asociación constante por la banda aunque el balón no le terminaba por llegar al final de las jugadas. La aspiración de Gallardo será que con estas credenciales pueda obtener un boleto a Confederaciones, o al menos a Copa Oro, aunque para el primer evento parece un poco insuficiente su participación.

Nicolás Castillo

El andino estaba llamado a ser el primero en entrar en acción en la Jornada, cuando Chile recibía a Venezuela en el Estadio Nacional de Santiago. La duda de Pizzi en toda la semana era si poner de inicio al felino o a Esteban Paredes de Colo-Colo, también de buen momento en el torneo local. Sorpresivamente el estratega se decidió por Paredes, que sustituía a Fuenzalida en relación al partido ante Argentina. El ex-Atlante no pudo responder mejor a la confianza al meter un par de goles en la victoria final por 3 a 1. Al término de los 90 minutos, ADN Chile informaría que Nico no pudo jugar por resentirse de una lesión en su tobillo izquierdo, lo cual también lo coloca en duda para el encuentro del fin de semana de Liga en la selva chiapaneca.

Con estos resultados, Chile superó a Argentina en la Tabla de CONMEBOL, mandando a la Albiceleste al quinto sitio que otorga repechaje, mientras que Paraguay se distancía un poco más al ubicarse en la octava posición. Por su parte, México en la CONCACAF marcha primero del Hexagonal, todavía invicto con 10 puntos y a la espera de que en la próxima Fecha FIFA pueda casi sellar su boleto a Rusia.