Lesiones que mojaron la pólvora de la delantera felina

Google Plus

Domizzi, Cacho, Bravo, Britos, Castillo, lesiones que mojaron la pólvora (Foto: Andrés Ocampo)

Preócupate cuando todo vaya bien, ahí es cuando la vida suele dar sorpresas. Nicolás Castillo reportó con su Selección en la Fecha FIFA que acaba de terminar con la convicción de ganar minutos y buscar la titularidad, pensando en un lugar para la próxima Confederaciones que disputará Chile. Disputó 35 minutos en el primer duelo contra Argentina, y cuando parecía que sería titular para el siguiente cotejo ante Venezuela, de último momento se cayó del once. En México, un momento de ensueño estaba viviendo el andino al colocarse puntero en la búsqueda del título de goleo, y cuando las cosas marchaban mejor, sufre una lesión que ahora se sabe lo mantendrá de baja de dos a tres semanas, siendo casi seguro que se pierda al menos tres partidos de Liga (Chiapas, Toluca y Atlas), cuando su equipo más necesita de sus tantos en la parte final de la temporada.

Nicolás Castillo con Pumas se lamenta de un fallo (Foto: Récord)

Trascendió por investigaciones de diversos reporteros, pues de estas cosas el club no informa, sumado a los comentarios de su compatriota Bryan Rabello en una rueda de prensa esta semana, que Castillo sufre de un esguince leve en el tobillo derecho. A pesar de que el propio Rabello comentara que incluso jugó ante América con esa molestia el pasado 19 de marzo, el estratega Paco Palencia decidió ya no arriesgarlo y de primera instancia no viajó al siguiente compromiso de la Jornada 12 ante Chiapas de visita. Esperaremos un poco para seguir disfrutando de su enorme calidad y en búsqueda del primer campeón goleador auriazul en 13 años, desde Marioni en aquel imborrable Clausura 2004. En torneos cortos, este caso nos recuerda a aquellos delanteros universitarios que llevaban buenos registros goleadores y una lesión terminó por mermar su rendimiento, y en algunos de ellos, hasta dar por terminada su temporada. Hoy en VAVEL te presentaremos el recuento de las lesiones que le mojaron la pólvora a los romperredes de Pumas.

1. Cristian Domizzi

Cristian Domizzi con Pumas (Foto: Futboleno)

En el Verano 97 era el motor del equipo felino. Corría la Jornada 11 del campeonato, a la que llegaba con 10 goles en igual número de partidos jugados, en la que los felinos recibirían al Atlas, por si fuera poco, el ex-equipo del Pájaro. Él mismo adelantaría a su equipo al 25' (a la postre el gol del triunfo). Tras ello, en una jugada casi al término de la primera mitad por banda izquierda se le atorarían los tacos en el césped y de pronto sintió un dolor muy fuerte en la rodilla, lo cual lo obligó a abandonar el terreno de juego inmediatamente. A pesar de eso el argentino se sintió optimista en un principio, pues un estudio inicial aparentemente descartaba una rotura de ligamentos, la cual se terminó confirmando al efectuarle exámenes más precisos, y que incluso lo obligaba a operarse lo antes posible. Lo más triste de todo fue que al final el título de goleo se lo quedaron dos jugadores que marcaron solo un tanto más que Domizzi, cuando parecía que se lo llevaría de calle hasta su trágica lesión.

2. Bruno Marioni

Foto: Mediotiempo

Tras el mágico torneo del campeonato ante Chivas en el que se alzó además con el título de goleo en su primer año en la institución, el Barullo no volvió a tener los mismos números, al menos en Liga. Pocos como él, que en su campaña de presentación causó tantas sensaciones positivas. Un distanciamiento con la directiva provocó que fuera apartado del equipo para el Apertura 2004 que se consiguió el Bicampeonato, regresando a Tenerife, dueño de su carta. Para el siguiente semestre regresaría por orden expresa de Elías Ayub, en aquel entonces Presidente del Patronato, en detrimento de Hugo Sánchez, que ya no le quería. Sus constantes diferencias con El Macho lo relevaron a la banca, sumado a varias dolencias que le aquejaron en el tobillo en la primera mitad del 2005, en la que terminó sumando 7 partidos y 3 goles, muy alejado de los 16 de apenas un año atrás. En el año que seguiría jugando para la UNAM apenas lograría 6 dianas más en 28 partidos de Liga, a diferencia de competencias como la Copa Sudamericana, donde fue el pilar del equipo al llevarlos de la mano a la Gran Final ante Boca Juniors.

3. Juan Carlos Cacho

Foto: Mediotiempo

Sin los grandes registros goleadores de sus compañeros, la verdad es que Cacho cumplía favorablemente cuando le tocaba estar dentro del campo. Las lesiones no le permitieron jugar más. En sus dos etapas en el club las sufrió, primero en el Clausura 2009 un esguince de tobillo que lo condenó a disputar solo 9 partidos de fase regular y lo privó de festejar el campeonato con el resto de sus compañeros, y luego en el Apertura 2011, que problemas musculares en una pierna le aquejaron durante todo el torneo y lo marginaron a jugar únicamente 6 duelos. Incluso en ese 2011 que Pumas también resultaría campeón, fue llamado a Selección Nacional pero sus lesiones le impidieron defender los colores nacionales. Su mejor registro goleador fue precisamente el Clausura 2011, cuando metió 7 goles en 12 partidos, quedando marginado del título de goleo por no disputar los compromisos de la Fecha 5 a la 9. Que hubiera sido de este gran elemento si no fuera "de cristal".

4. Martín Bravo

Martín Bravo cae al suelo lesionado en el Clausura 2014 ante Atlante (Foto: Récord)

Esta se recuerda por ser la lesión que terminó sepultando la continuidad de la Rata en Pumas. Si bien siempre había sido un tanto irregular en cuanto a registros, una explosión goleadora llegó en su último torneo, en el que acumulaba 9 goles hasta la fecha 11 del Clausura 2014 ante Atlante, cuando metió un doblete. En ese duelo, casi al término de la primera mitad, Bravo se trastabilló en un contragolpe y de inmediato pedía su cambio entre muestras de dolor. Dos desgarres, uno de casi 10 centímetros, de acuerdo a los pronósticos iniciales, tardarían en sanar de 3 a 6 semanas, pero el médico a cargo no contaría con que al jugador argentino le recomendarían colocarse ozono y eso le produjo una lesión mayor, cuestión que terminó por costarle el trabajo al Dr. Rodríguez Nava. Díficil pensar si Martín terminaría logrando el título de goleo sin ese inacertado consejo, pues Enner Valencia (del Pachuca), terminaría marcando tres tantos más para alzarse con el botín individual.

5. Matías Britos

Matías Britos en el Apertura 2014 con Pumas (Foto: Mediotiempo)

El delantero charrúa llegó a Pumas para el Apertura 2014 proveniente del León en intercambio por Martín Bravo. Apenas había disputado nueve partidos y un gol convertido, cuando se confirmó que el jugador requería ser operado de la columna cervical por una hernia discal para la colocación de una prótesis. Resultó que Britos arrastraba molestias en ambos brazos como adormecimientos (parestesias) y dolor por la compresión medular desde su estancia en el Bajío, y que se agudizaron al cambiar de aires. Tres meses sin actividad fue el resultado de su cirugía, por lo que no vio más acción en aquel torneo, pero volvería con las pilas recargadas para el siguiente, en el cual todavía tardó cinco jornadas en poder estar a punto. Ahora, junto a Nico Castillo, es el referente del gol de Universidad. Su torneo más prolífico fue el Apertura 2016 donde tomó la batuta del equipo al marcar en siete ocasiones, aunque el título de goleo se le ve lejano al Pelu, y más con la competencia interna que tiene con el andino.

Gracias a Dios, médicos, terapeutas y esta prótesis hoy hace 1año puedo

disfrutar de la vida y el fútbol sin dolor pic.twitter.com/RBAaYzoTMa — Matias Britos (@BritosMatias) 28 de octubre de 2015

¿Tú que opinas? ¿Nicolás Castillo sufrirá el mismo trágico destino que sus compañeros? ¿Se recuperará pronto y retomará la senda goleadora?