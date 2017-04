Jesús Gallardo: "No me siento un referente de la cantera"

Google Plus

Foto: Fútbol Pasión

La jornada pasada, Pumas ganó a Jaguares tres goles por cero, con anotaciones de Matías Britos y Jesús Gallardo. Acerca cómo se siente por haber hecho un doblete, Gallardo dijo estar muy contento. Aunque consideró que los goles llegaron por el esfuerzo colectivo y no tanto por lo que él hizo.

Sobre la ausencia de Nicolás Castillo en ese encuentro Jesús dijo: “Creo que era muy importante la ausencia de Nico Castillo. Pero como había dicho anteriormente, aquí en el plantel hay jugadores que pueden suplirlo, como el caso de Matías Britos. Se sacó el resultado por el buen funcionamiento del equipo”.

En cuanto a Toluca, el próximo rival que tiene la escuadra felina, Jesús consideró que aunque no será un partido sencillo, se puede obtener un buen resultado si se concentran sólo en lo que a ellos concierne, como seguir las órdenes del técnico Francisco Palencia.

En lo que refiere a su desempeño como jugador, Gallardo mencionó que la pasada fecha FIFA, en la que vio acción con México en contra Trinidad y Tobago, le ayudó mucho, sobre todo por los jugadores con quienes compartió la cancha.

Además mencionó que de cara a la Copa Oro y Copa Confederaciones, torneos que la Selección Mexicana disputará este verano, Gallardo se sentiría bastante agradecido de estar en alguna de las dos listas. Por ahora se siente bien, futbolísticamente hablando, para afrentar los siguientes retos con Pumas.

En su papel como uno de los canteranos más sobresalientes del torneo, Gallardo dijo: “Me siento muy contento y agradecido con Paco (Palencia) y con toda la directiva por la confianza que me han dado. Aunque no me siento un referente de la cantera, creo que cada uno de los jóvenes tiene que luchar por su oportunidad”

Por último, ante la llegada de extranjeros al futbol mexicano y las pocas oportunidades que tienen los mexicanos ante esa realidad, Jesús opinó: “Sí, han venido muchos extranjeros, aunque de gran calidad. Pero si en una lesión o algo le dan una oportunidad a un canterano es cuando él tiene que darse cuenta de la oportunidad que tiene para aprovecharla”.