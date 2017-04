Juan Francisco Palencia: "El pase a la Liguilla no se ha ido, dependemos de nosotros"

(Foto: Diego Farell Avila / VAVEL)

Los Pumas de la UNAM cayeron por la mínima ante el Toluca en el Estadio México 68, donde se vio un cuadro felino ofensivo al momento de reponerse del único tanto del partido. Por lo que el técnico de Universidad, Juan Francisco Palencia, aseguró que ellos aún no están fuera de la Liguilla del fútbol mexicano.

“El pase a la Liguilla no se ha ido, dependemos de nosotros y de nadie más para entrar a la Liguilla. El pase no se ha ido porque estamos convencidos de que debemos y vamos a clasificar a la Liguilla. Jugando de esta manera muy pocos partidos se deben perder", dijo el estratega unamita en las instalaciones del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Sobre el resultado obtenido en cada, Palencia comentó lo siguiente: "Hoy lo perdiste, pero cualquier equipo del mundo desea tener el 63 por ciento de la posesión de la pelota y patear 17 veces al arco quiere decir que estás jugando bien”.

Con el tema del arbitraje en el partido de esta tarde, el líder unamita cuestionó los criterios utilizados en el encuentro: "Del árbitro no me meto. A mí lo que me queda en duda es el tema de los criterio porque un árbitro tiene un criterio para una jugada y otro árbitro tiene para otro. Pero el mismo que en media cancha sí me marca una mano que no es intencional en contra mía".

Para finalizar, el estratega se va triste por el resultado: "Jugando como juegas naturalmente que a nadie le gusta, estamos tristes, un error nos costó el partido. Nosotros tuvimos las llegadas, ellos tuvieron dos y marcaron uno, les salió".

Los Pumas continuarán con sus entrenamientos de cara a la doble cartelera, donde visitarán al Atlas de Guadalajara en el inmueble del Jalisco, y viajarán al norte para medirse con los Tigres de la UANL.