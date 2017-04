Alejandro Zamudio se estrena en Liga

Google Plus

Alejandro Zamudio, perla de la Cantera Puma y elemento de Selección (Fotomontaje: Andrés Ocampo)

Un chico de 19 años, que varaba entre la Sub 20 y el equipo de Segunda División recibía hoy su gran oportunidad. Alejandro Zamudio Galindo, toda una vida en las inferiores felinas esperando este instante.

Alejandro Zamudio en su debut en Primera División (Foto: Marca Claro)

Escasean los elementos en el ataque en el primer equipo de Pumas, eso no es noticia. Tras la lesión de Nicolás Castillo, el uruguayo Matías Britos debía iniciar sí o sí como titular ante Toluca, y el bajo nivel de Javier Cortés obligaba a Palencia a continuar con Escamilla de inicio. En el banquillo, solo el hombre de Tláhuac, pilar del último campeonato auriazul, y Santiago Palacios-Macedo, el delantero que tuvo que picar piedra en Holanda antes de su debut, eran las referencias a la ofensiva. Había un lugar extra, pero Paco tenía claro que no debía llamar a otro defensa. Ante Chiapas en la jornada pasada había salido a la banca con cuatro de ellos (Vera, Jáquez, Quintana y Castro), con García en el 11 titular sustituyendo a Van Rankin en la lateral por una lesión. Su as bajo la manga, su séptimo hombre, ahora debía jugar arriba.

Alejandro Zamudio ante Tlaxcala (Foto: Pumas MX)

Si acaso el estratega universitario pudo habérsela jugado con Omar Islas o Alan Acosta, pero ellos son pilares de sus equipos inferiores, ya habían debutado y su paso era irregular. Diego Barrón, otra opción, pero venía saliendo de una lesión. El Gatillero decidió otorgarle la oportunidad a un muchacho que toda su vida había estado esperándola. Alejandro Zamudio, un chico de 19 años, que varaba entre dos equipos de las inferiores felinas, un pilar de la Cantera con grandes dotes de calidad. Sobrio, su currículo ya incluía varios llamados a Selecciones Menores con México, incluso disputando el Campeonato de la CONCACAF Sub-17 en 2015. No cubriría el corte para el Mundial en Chile pero el precedente estaba allí.

Alejandro Zamudio con la Selección Sub-17 (Foto: Campeonato CONCACAF)

Su examen final para este debut había sido el juego amistoso ante Cruz Azul que sostuvieron en el parón por Fecha FIFA, y lo aprobó con 10. Ahí demostró que ya estaba preparado para cuando el DT echara mano de él. Sus recorridos como interior o pegado a la banda derecha eran de cuidado. Su toque, privilegiado. Ya entrenaba regularmente con el primer equipo, no tenía miedo.

Con el #91 en la espalda, Zamudio iría al banquillo por primera vez. El debut no era seguro pero en él reinaba la tranquilidad y una humildad contagiosa. Entró Cortés al medio tiempo por Escamilla para darle más salida al juego, Jáquez después por una lesión menor de Alcoba que requirió hielo. Palencia se guardaba su tercer cambio. ¿Pensar en Palacios-Macedo por Britos o Rabello? Arriesgado, Santiago no ha demostrado mucho desgaste en las oportunidades que ha recibido. Al 85', finalmente un grito al banquillo. Pumas perdía desde el primer tiempo tras un garrafal error de Saldívar que aprovechó muy bien Esquivel y Paco se quemaría su última carta para ir por el empate. Patiño platicaría con el chico para calmarle los nervios.

Alejandro Zamudio recibe instrucciones de Patiño antes de debutar (Foto: Marca)

El sacrificado era Pablo Barrera y allí, el niño de 19 años, oriundo de la Capital, debutaba en Primera con la esperanza de marcar en la primera que tuviera. Los reflectores se posaban en sus pies, el fútbol mexicano tenía puestos los ojos en Ciudad Universitaria.

Zamudio entra por Barrera en su debut ante Toluca (Foto: Marca)

No tocó muchos balones, pero se vio seguro en los que sí tuvo. Finalmente Pumas caería derrotado por la mínima ante Toluca, pero bajo ese sol asesino, la diosa fortuna le auguraba un futuro brillante a Alejandro Zamudio Galindo. Sus pasos serán seguidos de cerca, una historia nueva se acaba de escribir hoy.

Zamudio disputando el balón con un jugador de Toluca (Foto: Marca)

Éstos son los últimos 10 canteranos en debutar con Pumas en Liga, cuatro de ellos bajo el mando de Francisco Palencia, y los últimos tres en el actual Clausura 2017. Tres no han recibido oportunidades en el torneo, y solo cinco son constantes en las convocatorias del técnico.