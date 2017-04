Francisco Palencia: "Me deja satisfecho el desempeño"

Google Plus

Francisco Palencia en conferencia de prensa al término del partido contra Atlas (Foto: Enrique Ortega)

Sabor agridulce fue el que le dejó el partido al estratega de los Pumas, Francisco Palencia, por las ocasiones que generó su equipo pero también por las que permitió. En conferencia de prensa al término del encuentro ante los rojinegros del Atlas, dejó saber sus impresiones, entre las que priorizaba el haber conseguido al menos un punto:

"El resultado para nosotros es positivo, porque sumar siempre es bueno y más lejos de casa. A mí no me gusta hablar de justicias o injusticias, hoy ambos equipos hicieron lo propio para intentar ganar el partido y para mí es un resultado justo por tantas ocasiones de gol que generaron tanto ellos como nosotros. Podríamos haber tenido más puntos para este momento por como jugamos de siempre proponer".

Foto: Pumas MX

Una pregunta recurrente en la sala fue el estado médico del delantero chileno Nicolás Castillo, quien aparentemente se había recuperado de una lesión que lo dejó dos jornadas sin actividad y jugaría de titular, pero que cayó del once titular previo al silbatazo del central:

"En el calentamiento se resintió del tobillo y al final dijo que no estaba al 100% para participar, entonces jugó Matías (Britos) y tuvimos que hacer una modificación en la banca (la entrada de Zamudio). No sé para cuando pueda estar disponible Nico. En principio, en la semana ya estaba mejor. Tenía cierta molestia, pero decidimos que jugara. Lo valoraremos mañana en la mañana para ver como evoluciona y ver si juega contra Tigres".

Atlas y Pumas empataron a un gol en la Fecha 10 del Clausura 2017 (Foto: ESPN)

Palencia se mostró contento de lo mostrado por el charrúa, quien marcó el tanto del empate a pase de Alan Mendoza en el primer tiempo y tiene como competencia principal a Nicolás, a lo cual mencionó:

"Los dos son nueves muy capaces (tanto Britos como Castillo). Es uno de los problemas que quisiera cualquier entrenador, saber a quien poner".

Matías Britos marcó el único tanto de Pumas ante Atlas (Foto: Imago 7)

Para este partido, los Pumas contaban con dos sensibles bajas (además de Castillo): Pablo Barrera, por una lesión en la rodilla se perderá el resto del torneo; y Gerardo Alcoba, con problemas musculares no tiene fecha de regreso. Respecto a ello, Palencia debió llamar a Jáquez y colocar a Cortés de inicio (quien venía estando en el banco tras un bajo rendimiento). Esta situación le otorgó un balance positivo al DT:

"Me deja satisfecho el desempeño. Juegue quien juegue, saben cual es su labor dentro de la cancha. Si pudiera ponerme un poco más exigente, que nos hagan tantas ocasiones de gol es lo único que me deja intranquilo, aunque nosotros también creamos varias. El punto es bueno y nuestro equipo demostró una vez más que no se va a encerrar a ninguna cancha, nunca va a ser timorato y siempre va a ir para delante".

Foto: GEB Deportes

El próximo sábado, los universitarios volverán a tener actividad, cuando en punto de las 19:00 horas enfrenten a uno de los rivales que más se les ha complicado en los recientes torneos y a domicilio: los Tigres de Ricardo Ferretti. Para este encuentro ya esperarán contar con su delantero sensación Nicolás Castillo, quien al momento sigue siendo el líder de goleo con ocho anotaciones, a solo una de distancia de su inmediato perseguidor Avilés Hurtado.