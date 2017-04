10 razones por las que el partido ante Tigres es a matar o morir

Google Plus

Tigres y Pumas se enfrentan en la Gran Final de la campaña 1977-78 (Foto: Récord)

Es una adicción. Como una droga, hemos tenido bastante de ella en este año pero queremos más. En la temporada 2016-17 hemos presenciado cinco encuentros entre Pumas y Tigres y todavía veremos uno más al menos. Hablaríamos de un Clásico, pero aún resulta pronto. Es casi una paternidad, pues las rivalidades normalmente resultan igualadas, y ésta tiene un claro vencedor.

Es el partido más atractivo de la Jornada 14. Hoy en VAVEL te presentaremos 10 ingredientes que hacen a este platillo diferente a los demás. Aviso: no lo encontrarás en otro sitio.

1. Humillaciones recientes

Es una palabra fuerte, pero un 5-0 también lo es. En Liga fue el marcador del enfrentamiento más reciente y aún cala. Está fresco, en noviembre los regios clavaron la daga y aún no la sacan. Palencia lo llamó un accidente, pero resulta que las puntadas se abrieron y le echaron alcohol apenas en marzo: se repitió en Concachampions. Volvieron a abrir la herida propinando un 0-3 en casa y eliminando a los universitarios de su sueño en Abu Dhabi.

2. Semillero de talentos

Infinidad de elementos le han jurado amor eterno a ambas camisetas. La lista es larga: Jaime Lozano, Jorge Campos, Jesús Olalde, Francisco Fonseca, Cabinho, Antonio Sancho, Claudio Suárez, Ismael Sosa, David Toledo, Miguel España, Francisco Meza, David Oteo, Luis Quiñones... Todos han vestido primero los colores auriazules. Si Santos es la cantera del América, bien podríamos decir que Pumas lo es la de Tigres. La baraja está muy cargada a un sitio, es ya una tendencia.

3. Directiva hecha en CU

No uno, sino tres elementos de la actual directiva de la Sultana tienen pasado en Av. de los Insurgentes. Ricardo Ferretti le llevó la fórmula del éxito al Ing. Rodríguez, que le permitió ser campeón en 2009 con Pumas, y se decidió conformar un equipo de trabajo con un hombre de su más entera confianza y a quien conoce muy bien el Tuca. Él levantó junto al brasileño el título de 1991 ante América: Miguel Mejía Barón. El dúo dinámico ya dio frutos en Tigres, sumándole tres estrellas a la piel que patrocina Adidas. El proyecto no podría ser igual sin la acertadísima decisión de colocar como Gerente Deportivo (apenas en febrero de este año) a un tipo con un ojo muy educado para fichar buenas piernas y muy querido en Monterrey, Antonio Sancho. ¿Su carta de presentación? Junto a Guillermo Vázquez, conformó una plantilla de miedo en la UNAM, que les permitió llegar a una Final de Liga y Cuartos en Libertadores en dos años al mando, apenas hace unos torneos.

4. Finales

Como un spaguetti boloñesa sin tomate, este ingrediente vuelve al partido trascendental. El antecedente de dos Finales disputadas lo hace único, y más porque ambas las ganó Tigres y en las dos levantó el título en el Olímpico Universitario, siendo hasta la fecha, el único club mexicano en hacerlo. Grandes ídolos en ambas gestas. En 1978, bajo la mano de Carlos Miloc y con portentos como Tomás Boy, Walter Mantegazza y Gerónimo Barbadillo; en 2015, en el banquillo Ferretti, y en la cancha André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Jürgen Damm.

5. Efecto Borussia

En Alemania, el Bayern de Múnich la tiene fácil para ganar la Bundesliga. Lo único que debe hacer es comprar al mejor elemento del Borussia Dortmund y de ahí para adelante. Lo hicieron con Götze, con Lewandowski y recientemente con Hummels. En México, a una escala muchísimo menor, los Tigres han vuelto de la UNAM su cantera. El caso más reciente aún cala en el aficionado puma. Ismael Sosa, quien prometió matar por esta camiseta, quien repitió hasta el cansancio que no se iría, dejó sucumbir al verde de los billetes de CEMEX y terminó por cambiar de aires. Este bendito interés en los jugadores ajenos parece tener un nuevo capítulo. En Monterrey, los dos equipos de la ciudad aparentemente ya telefonearon a Ares de Parga para preguntar por el costo de Nicolás Castillo, a un solo torneo de haberse enrolado con los capitalinos.

6. Robo de identidad

No les basta 'robarse' a sus jugadores y directivos, también lo hacen con la identidad. A Gignac se le ha visto entonar el tradicional Goya en los partidos de americano de los Auténticos. La mascota de ambos, un felino, y los colores muy similares. Herencia de ambos en el deporte de las tacleadas, habría que investigar si fue primero el huevo o la gallina.

7. Pólvora andina

Elementos de Selección de Chile ambos, y en la misma posición. Eduardo Vargas y Nicolás Castillo pelean palmo a palmo. El éxito de uno, el fracaso de otro. Buscan enamorar a Pizzi para hacerse del sitio de centro-delantero en la Confederaciones. Nico lo está haciendo en base a goles, es el actual líder de goleo de la Liga con ocho anotaciones, pero Edu ha sabido responder en los momentos importantes. Sus goles ante Pumas y Vancouver fueron fundamentales para que su equipo esté ahora en la Final de CONCACAF, peleando por un boleto al Mundial de Clubes.

8. Kriptonita del Gatillero

Palencia no ha enfrentado más a otro equipo que a los Tigres desde que recaló en el Pedregal. Ha intentado ganarle en cinco ocasiones y no ha hacerlo ninguna. En el trayecto se ha llevado un 5-0, un 1-3, un 0-3 y dos empates. Le tienen tomada la medida, le han marcado en 14 ocasiones y su equipo solo ha podido responder con cuatro tantos. Ferretti fue su mentor, pero aún no ha logrado descifrar sus debilidades.

9. Paternidad en el Volcán

Una victoria en los últimos diez partidos allá hablan por sí solas. A Pumas le cuesta un mundo sacar los tres puntos del Universitario. Gracias a dos estocadas de Martín Bravo vivieron su más reciente momento de gloria en San Nicolás de los Garza en el Clausura 2014, pero en el trayecto se han llevado golizas por tres, cuatro y hasta cinco goles (dos veces). Es patético el desempeño de los auriazules, que cobijados a las faldas del Cerro de la Silla suelen ofrecer su peor fútbol.

10. Necesidad de puntos

Ambos equipos necesitan el triunfo. Pumas ha perdido una y otra vez la oportunidad de afianzarse en puestos de Liguilla en el torneo, y ahora yace en la novena posición a un punto de poder entrar en la Fiesta Grande. Tigres lo observa de cerca, pero un poco más abajo, al estar ubicado en el onceavo sitio con 16 unidades, a tres de los 8 mejores. Los norteños van cuesta arriba; acaban de derrotar a las Chivas por 3-0 en casa el miércoles pasado, una inyección de confianza y adrenalina que quieren seguir experimentando en su próximo encuentro. En cambio, los auriazules vienen de un patético juego ante Atlas en el Jalisco, otra cancha que les pesa, y de la que pudieron salir goleados, sacando un empate de milagro. Saldívar fue el héroe de esa noche, su defensa era una auténtica fiesta y el portero debió salir avante en soledad. No querrán que se repita, por lo que deberán estar muy atentos y bien colocados.

¿Qué otras razones alimentan este pasional duelo? Comenta con nosotros, participa en el debate.