Alberto Rodríguez: "Los errores individuales son los que nos hacen perder"

Foto: segundadivisionfmf.org.mx

Pumas Premier y León Premier se enfrentaron esta mañana en las instalaciones de la cantera auriazul para continuar con el Round Robin de la Fase Final de la Liga Premier Filiales MX del Torneo Clausura 2017 de la Segunda División Profesional en el que también participan Tigres y Queretaro.

Fue un encuentro de cinco goles, tres para León y dos para Pumas. Hubo emociones en ambas porterías; sin embargo, Pumas fue el equipo que más oportunidades creó y menos concretó. León hizo valer su contundencia así que mediante contragolpes derrotaron a los de casa. Alberto Rodríguez, Director Técnico de Pumas Premier, comentó lo siguiente respecto a la derrota de sus dirigidos: "Fue la misma historia en el partido de Ida. Dominamos, pero los errores individuales son los que nos hacen perder. Además, fallamos mucho (en la ofensiva) y defensivamente también. Hay que seguir trabajando y a ver hasta dónde nos alcanza"

Además señaló que pese a las derrotas, el equipo tratará de hacer las cosas de la mejor manera, pues clasificaron a esta fase en una muy buena sexta posición y no echarán a perder lo conseguido hasta ahora en estos decisivos encuentros.

El partido se llevó a cabo a las 10 de la mañana, hora similar a la que juega la primera división universitaria. Sobre si afecta o es ventaja para sus muchachos, Alberto comentó: "No, es un horario que siempre ha estado establecido. A esta hora entrenamos diario, por eso no nos merma este aspecto"

Acerca de qué fue lo que más le gusto sobre lo hecho en la cancha por su equipo, el Director técnico sentenció: "Me gustó la intensidad y ese espíritu de lucha que (los jugadores) mostraron los 90 minutos: siempre buscando el arco rival tratando de tener la pelota. No me gustó que falláramos tanto, creamos muchas jugadas. Y defensivamente, no estuvimos tan finos."