Matías Britos: "Nosotros no vamos a hablar del árbitro"

Matías Britos: "Nosotros no vamos a hablar del arbitro" (Foto | Diego Farell | VAVEL México)

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico cayeron ante los Tiburones Rojos del Veracruz en uno de los partidos más deslucidos en la época reciente para los del Pedregal tanto en su accionar como en el renglón disciplinario, pues dos de los actuales referentes del equipo, Darío Verón y Nicolás Castillo, y el DT del equipo, Juan Francisco Palencia, fueron expulsados del encuentro, lo cual complica aún más el panorama para el equipo pues las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro inmediato del equipo en el presente torneo pues con solo 6 unidades en disputa el margen de error para el equipo representativo de la máxima casa de estudios del país es casi inexistente.

Al terminar el partido, el único jugador que se acercó a charlar con los distintos medios de comunicación presentes, y de manera reflexiva acepto que debido al mal partido que realizaron se vieron superados por el rival: "Hicimos un mal partido, fuimos superados, el rival fue mejor y se llevó los 3 puntos que nosotros necesitábamos".

Una de las características principales del equipo en esta temporada fue la capacidad de reacción ante momentos de presión, lo cual no sucedió hoy. Ante esto, Matías fue claro al aceptar que no pueden esperar que el coraje o amor propio los saquen a flote siempre: "Con uno menos hicimos el esfuerzo pero eso no siempre alcanza, hay que dar más. Nos costó mucho reaccionar, ellos manejaron bien la pelota", comentó.

Por último, el casaca numero 20 de los auriazules aseguró que ellos no se preocupan por el desempleo arbitral y que están enfocados en seguir trabajando y así salir de esta complicada situación: "Nosotros no vamos a hablar del árbitro, sabemos que no fue un buen partido, no nos queda más que estas dos semanas hacerlo mejor que nunca", finalizó.