Mediocampista con futuro

Foto: MASDeporte

Con un excelente pasado auriazul, David Cabrera no pudo continuar en el Club que le vio nacer y salió de el buscando regresar a su antigüo nivel futbolístico, es así como llegó al Morelia, buscando el no descenso.

El mediocampista debutó con la UNAM el 24 de agosto del 2008, donde el conjunto del Predegal destrozó 3-1 a los Tuzos del Pachuca,logrando jugar cinco encuentros en ese torneo.

A raíz de su debut, tuvo apariciones esporádicas, aunque siempre dio de que hablar gracias a su gran velocidad, sólo que las lesiones no lo dejaron en paz. Por esta razón el jugador no logró consolidarse del todo en la primera división con los Pumas, aunque se le dio oportunidad en varias ocasiones.

El jugador se habría coronado campeón en el Clausura 2009 al mandó de Ricardo Ferretti, donde los Pumas vencieron 3-1 en el marcador global a los Tuzos, en este torneo el jugador no tuvo mucha participación. También se coronó con Guillermo Vázquez en el Clausura 2011, esta vez fue en contra de Monarcas Morelia 3-2, donde Cabrera vio acción en 15 encuentros.

Ahora, David Cabrera defiende los colores de los Monarcas, donde este último semestre no le ha ido del todo bien, ya que en este Clausura 2017 ha disputado 1 encuentro con el primer equipo y dos con la Sub-20. También tuvo participación en cuatro encuentros de la Copa MX dónde Morelia cayó en la final contra Chivas. Por otra parte, el jugador vio mayor actividad en el Apertura 2016, donde estuvo presente en 13 encuentros, acumulando 841 minutos, mismos que no lograron demostrar el porque fue elegido por el Morelia para pelear el no descenso.

El mediocampista culmina su préstamo este semestre, por lo que se espera vuelva a defender los colores auriazules y vuelva a demostrar el gran nivel que tenía.