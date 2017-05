Gerardo Alcoba: "Me gusta representar a los compañeros"

(Foto: Diego Farell Avila / VAVEL)

Ante lo acontecido en la jornadas pasadas, los Pumas de la UNAM saben lo que representa la última jornada del fútbol mexicano, por lo que buscarán irse de la mejor forma de este torneo y pensar en el siguiente semestre de la Liga Bancomer MX.

En conferencia de prensa, Gerardo Alcoba reconoció el mal torneo que Universidad va a culminar: "Tengo que aceptarlo, creo que la mejor manera de no mentir, de ser sincero es decir: sí, aquí estoy, la embarré. No pido perdón porque los que lo piden son los que roban, yo no pido perdón, porque me rompo el alma por esta institución y soy un profesional de pura cepa. Intento dejar la vida", dijo el jugador unamita en las instalaciones del Estadio México 68.

Además, agregó que el se siente mal por lo mostrado en estos últimos encuentros del certamen azteca: "Tengo mucha vergüenza profesional y soy el primero en saber cuando juego mal, cuando llego tarde a un cierre, cuando es culpa mía, me sabe muy mal en mi vida cotidiana. Pero eso me ayuda a crecer, pero me importa muchísimo lo que esté pasando".

Por otro lado, el defensivo aseguró que su obligación es salir a dar la cara por sus compañeros, contando con la experiencia de su carrera profesional: "Me gusta representar a los compañeros, respaldar a los directivos, al técnico, es lo que me toca y lo digo, pero siento así"

"Doy la cara por mis compañeros"

Para finalizar, con el tema de Darío Verón, quien podría colgar los botines al terminar el torneo, Alcoba respondió: "Un jugador que dio tantos años y ganó tantos títulos en México, Darío necesita de Pumas de por vida, jugando o no jugando, pero yo no puedo dar una opinión porque voy a incidir en el pensamiento popular y personal de Darío".

Los Pumas recibirán al Puebla en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, encuentro correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.