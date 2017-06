Rodrigo González, ansioso por debutar con Pumas

Google Plus

(Foto: Imago | Edición: VAVEL)

En entrevista exclusiva para el programa deportivo VAVEL 9:15, Rodrigo González, nuevo futbolista de los Pumas de la UNAM, externó su sentir por llegar al cuadro que representa a la máxima casa de estudios del país.

"Estoy muy contento y muy agradecido con la gente de Pumas que confió en mí, voy a trabajar muy duro para no fallar. Estoy con muchas ganas de presentarme con el equipo".

Consciente de su pasado por el acérrimo rival, donde se formó como futbolista, González Cárdenas aseguró dejar de lado su paso por Coapa y tener bien puesta la playera de los felinos.

"Me formé en América pero ahorita traigo bien puesta la playera de Pumas y la voy a defender a muerte cada partido y cada entrenamiento. Llego a una gran institución y toca defender los colores con todo".

En cuanto a cómo se dio su llegada al cuadro del 'Pedregal', Rodrigo confirmó que el movimiento se dio en verano de 2016, en un intercambio en el que 'Manu' Pérez emigró a las Águilas.

"Fue un intercambio por Manuel Pérez que está en América, yo contento de llegar a Pumas, hace un año se hizo el movimiento y hoy tengo la oportunidad gracias a Dios de llegar a Pumas".

Con experiencia en Lobos BUAP, así como en Venados de Yucatán en el Ascenso MX, donde destacó como uno de los pocos futbolistas que disputó prácticamente todos los minutos de los últimos torneos, el zaguero mexicano espera poder poner en práctica toda esa experiencia adquirida en el circuito de plata del futbol mexicano.

"Cambia mucho la intensidad en cómo se juegan los partidos, en Liga MX tienes que estar más concentrado, hay mucha más calidad, aunque el Ascenso es una liga muy complicada y muy competitiva, aprendí muchísimo y todo eso que aprendí lo quiero aprovechar ahora en Primera".

Con la salida de Darío Verón del cuadro azul y oro, quedó una vacante en la zona defensiva del cuadro que dirige 'Paco' Palencia, al respecto, González confía en poder dejar todo en cada entrenamiento para poder ocupar dicha baja y escribir su propia historia con el cuadro universitario.

"No tengo ningún lugar asegurado, llego como todos mis compañeros a ganarme un lugar, tengo muchísimas ganas que me van a ayudar a competir pero lo importante es formar un gran equipo para estar bien durante el torneo. Yo me siento capaz de lograr muchas cosas, quiero hacer mi propia historia y aprovechar esta oportunidad".

Con experiencia en selecciones juveniles, siendo incluso parte clave durante la Copa Mundial Sub-20 en 2015, Rodrigo reconoció que pese a que tardó en llegarle la oportunidad de tener participación en Liga MX, esas experiencias lo han hecho crecer futbolísticamente.

"Se tardó en llegarme la oportunidad, hace dos años fui a un Mundial, todo el proceso que tuve en selecciones y todo lo que aprendí me hizo madurar mucho como futbolista, y ahora en Pumas quiero poner todo eso en práctica", sentenció.