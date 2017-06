Rodrigo Ares de Parga: "Ya no habrá más refuerzos"

Foto: Diego Farell

Después de hacerle una despedida formal en las inmediaciones del Estadio Olímpico a Darío Verón, Rodrigo Ares de Parga, presidente de los Pumas de la UNAM, contestó algunos cuestionamientos acerca del futuro inmediato de la institución auriazul.

El viernes el equipo partirá a hacer pretemporada a Acapulco después de hacer un entrenamiento en la capital por la mañana. Asimismo, Rodrigo mencionó que serán tres los partidos de preparación de los felinos ante: Mérida, Monterrey y Puebla.

“Ya no habrá más refuerzos. Eso está cerrado. Aunque se tuvo contacto con un jugador español, ya no llegará porque se hizo un arreglo con Abraham” mencionó Ares de Parga ante los cuestionamientos de nuevas incorporaciones al plantel. También comentó que la contratación de Mauro Formica, ex jugador de Cruz Azul y Newell's Old Boy es más que un hecho pues ya está firmado.

Asimismo Ares de Parga comentó que una de las razones porque las que tampoco se contrataron más refuerzos es la confianza en la cantera, pues con ello se buscará, en un futuro, bajar el número de extranjeros de Pumas hasta tener 4 (actualmente hay 7). “Los jóvenes, en la parte ofensiva todavía no están listos. Pero en la parte baja: portería, defensiva y medio campo, los chavos ya están preparados. Se irán incorporando al primer equipo” sentenció.

Esto también dio pauta para que Ares de Parga hablara sobre la regla 9/9, la cuál considera beneficia al futbol mexicano pues con ello se evita que las escuadras naturalicen a sus jugadores y puedan jugar como mexicanos. “Queremos que los futbolistas de México puedan competir contra jugadores extranjeros jóvenes que ya traen en la espalda más de 200 partidos. En Argentina debutan a los 18 años para poder venderlos, pero nosotros no tenemos eso” comentó Rodrigo.

Por último, el presidente del club universitario mencionó que el chileno, Nicolás Castillo, no hará pretemporada pero ya está listo para jugar. El delantero universitario se integrará al equipo después de que regresen de Acapulco.